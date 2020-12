Taylor Swift reincide: novo álbum surpresa, Evermore, chega esta sexta-feira

No final de Julho, Taylor Swift surpreendeu-nos em dose dupla. Não só editou um novo álbum, Folklore, como esse novo álbum assinalava uma inesperada mudança de direcção: a estrela pop norte-americana, uma das maiores celebridades do seu país, com inevitável impacto global, rodeara-se de músicos como Aaron Dessner, dos The National, ou Justin Vernon (Bon Iver) para criar canções de uma folk atmosférica, intimista, próximas do universo indie. Agora, a surpresa é só uma. Afinal havia mais canções de onde aquelas nasceram e o resultado é Evermore, novo álbum surpresa que Taylor Swift anunciou esta quinta-feira e que será editado sexta-feira.

“Não conseguíamos simplesmente parar de compor canções”, explicou a autora de 1989 na publicação na sua conta de Instagram em que anunciou o novo disco. “Adorei o escapismo que encontrei nestes contos imaginários/não imaginários. Adorei a forma como acolheram nas vossas vidas estas paisagens oníricas e tragédias e contos de amor perdido e encontrado. Assim sendo, continuei a escrevê-los”.

Evermore será composto por 15 canções e a nova edição será acompanhada pelo lançamento do primeiro single, Willow, e do respectivo vídeo. Foi criado por Taylor Swift e pela equipa que a rodeou em Folklore (Bon Iver, Aaron Dessner, guitarrista dos National, Jack Antonoff, colaborador de longa data, guitarrista e compositor dos Fun, e também o actor Joe Walwyn, namorado da cantora que surge creditado como William Bowery). A estes juntam-se agora as Haim e o resto dos elementos dos National, informa o New York Times.

A mudança de direcção de Taylor Swift, um dos nomes dominantes no cenário pop da última década através de álbuns como 1989 ou Lover, não teve quaisquer efeitos na sua popularidade. Comercialmente, a sua libertação dos espartilhos musicais, vistos como mais estreitos, de que afirmou querer soltar-se, resultou num Folklore que se tornou no primeiro álbum nos Estados Unidos, em 2020, a alcançar um milhão de cópias vendidas.