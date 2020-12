Director artístico e administração do Teatro Nacional D. Maria II reconduzidos

A presidente do conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II, Cláudia Belchior, e o director artístico, Tiago Rodrigues, foram reconduzidos nos cargos para o triénio 2021-2023, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Cultura. Tiago Rodrigues, que assumiu a direcção artística deste teatro nacional em 2015 e viu renovado o seu mandato para o triénio 2018-2020, tem a seu cargo novo mandato, com início a 1 de Janeiro de 2021.

Também Cláudia Belchior é reconduzida à frente do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II, para o triénio 2021-2023, mantendo-se num cargo que ocupa desde Julho de 2016. A equipa de Cláudia Belchior na administração do D. Maria II integrará ainda os vogais Rui Catarino e Sónia Galego Teixeira.