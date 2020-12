Covid-19: primeiro doente em Itália foi uma criança de quatro anos. Caso foi detectado a 21 de Novembro

Uma criança de quatro anos foi infectada em Itália com o novo coronavírus a 21 de Novembro de 2019, mas na altura foi confundido com sarampo, indica um estudo da Universidade de Milão, publicado na revista Emerging Infectious Diseasese.

Os meios de comunicação social italianos dão conta, esta quinta-feira, que a criança será o “paciente número um” com covid-19 no país o que provaria que a doença já circulava muito antes de Fevereiro, quando os primeiros casos começaram a ser notificados.

Segundo o estudo, a 30 de Novembro, a criança foi encaminhada para o centro de saúde com problemas respiratórios e vómitos e um dia depois surgiram manchas na pele muito semelhantes às do sarampo.

No dia 5 de Dezembro, 14 dias após o início dos sintomas, foi realizado um exame para detecção de sarampo e a criança foi mantida no hospital, em cumprimento do protocolo de vigilância do sarampo e da rubéola.

O resultado do teste do sarampo deu negativo e a doente foi depois testada para SARS-CoV-2, tendo acusado positivo.

A covid-19 pode levar à síndrome de Kawasaki e também causar manifestações cutâneas comuns a outras infecções virais, como o sarampo.

Para os investigadores, este caso prova que o vírus já circulava há algum tempo em Itália, muito antes do impacto abrupto e repentino com que o país se confrontou com a pandemia em Fevereiro e também pelas investigações posteriores, incluindo a detecção do vírus num esgoto de Milão em meados de Dezembro de 2019.

Além disso, acrescenta o estudo, esta disseminação prolongada e não reconhecida do SARS-CoV-2 no Norte do país poderia explicar, pelo menos em parte, o impacto devastador da primeira onda da doença no norte da Itália.

A Itália registou 499 mortes atribuídas à covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 9 de Novembro, e as novas infecções continuam a diminuir, com 12.756 desde terça-feira, informou o Ministério da Saúde. O número total de mortes com covid-19, desde o início da pandemia em Itália, é agora 61.739, e o número de pessoas que já foram infectadas de 1.770.149.