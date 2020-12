Agência Europeia do Medicamento está a avaliar quatro vacinas da covid-19

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) está neste momento a avaliar quatro vacinas contra a covid-19, mas a primeira que poderá ter autorização de uso, que valerá para os 27 países europeus ao mesmo tempo, será a da Pfizer-BioNtech, “o mais tardar a 29 de Dezembro”, explicou a directora-executiva da EMA, Emer Cooke, numa audição nesta quinta-feira na Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar do Parlamento Europeu. A seguinte será a da Moderna, a 12 de Janeiro.

Estas são as datas em que se reúne o comité científico que está a avaliar a eficácia e segurança das novas vacinas, a um ritmo excepcional, que Emer Cooke diz só ser possível porque as farmacêuticas foram partilhando com o regulador os resultados dos ensaios clínicos – no processo denominado de avaliação contínua. Na EMA, está-se a trabalhar por turnos, mesmo durante a noite, para garantir uma resposta tão rápida quanto possível, assegurou a irlandesa que é a primeira mulher a dirigir esta agência.

As outras duas vacinas que entraram no processo de revisão contínua, mas que estão ainda mais atrasadas, são as da Janssen e as da Universidade de Oxford-AstraZeneca. Relativamente a essas, não é ainda possível avançar datas concertas – “mas certamente durante o primeiro trimestre de 2021 deverá ser possível serem aprovadas”, disse Cooke.

Mas Emer Cooke assumiu o compromisso, perante os eurodeputados, de que a autorização para a comercialização de vacinas contra a covid-19 “só será dada quando os dados mostrarem claramente que os benefícios são maiores do que os riscos”. Garantiu também que a EMA disponibilizará no seu site, “dentro de três dias” após a aprovação todos os documentos em que se baseou para fazer a avaliação. Isso incluirá os resultados dos ensaios clínicos, embora depois de expurgados de informação de relevância comercial, disse.

A agência europeia estará atenta ao processo de aprovação de outros reguladores – nos Estados Unidos, por exemplo, realiza-se nesta quinta-feira numa reunião da comissão científica na Food and Drug Administration, a agência que regula o mercado do medicamento, que está a avaliar a vacina da Pfizer-BioNtech. A reunião prolonga-se durante largas horas, e não é certo que haverá aprovação hoje – mas há expectativa de que ainda esta semana possa ter luz verde. “Estamos a acompanhar com muito interesse”, disse Emer Cooke.

A aprovação da vacina da Pfizer pelo Canadá, na quarta-feira, e a recomendação emitida no Reino Unido, que já começou a administrá-la, de que pessoas com alergias graves não a devem tomar, também são integradas na avaliação que a EMA faz. “A autorização que agora será emitida não é definitiva, é condicional. Terá de ser renovada dentro de um ano, e continuará em avaliação, pode ser revogada em qualquer altura. Dependerá é dos Estados-membros monitorizar os eventuais efeitos adversos e inseri-los no sistema”, avisou Cooke.

A preocupação com a transparência tem a ver com a necessidade de promover a aceitação dos medicamentos e vacinas para a covid-19, e contrariar a desinformação que corre muito facilmente nas redes sociais, explicou Emer Cooke. Por isso, a EMA organiza nesta sexta-feira uma sessão, na Internet, no seu site, entre as 12 e as 15h30, para explicar como se passa a processo de aprovação destas vacinas. Qualquer pessoa pode assistir e, espera-se, fazer perguntas. “Precisamos de compreender as preocupações e interrogações das pessoas”, concluiu.