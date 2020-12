Medronheiro: “Um capital natural ainda por explorar”

O formato do medronho, redondo e rugoso, é bem reconhecível. Tal como o seu gosto embriagante e a cor viva. Quer este fruto vermelho que Portugal está a (re)descobrir, quer a árvore de onde nasce, autóctone de pequeno porte, folha persistente e copa arredondada, são parte integrante da identidade nacional.

Cada vez mais vozes identificam, aliás, os benefícios sociais e ambientais da sua plantação, quanto mais não seja pela comprovada protecção natural que o medronheiro oferece como travão à propagação dos fogos florestais. Mas, também, como factor de biodiversidade, mitigador da erosão dos solos e elemento activo da sua recuperação. Não falando das propriedades nutricionais (o fruto é rico em vitaminas A e C, com valores semelhantes aos citrinos) e do retorno económico que proporciona, inclusive para a gastronomia, a indústria cosmética e, até, a medicinal.

A cultura do medronho entra em produção, em média, aos cinco anos de idade. Por norma, os valores da produção, por planta, vão de até 1 quilo no quinto ano, até aos 3 quilos no sexto e sétimo, e podem atingir os 7 quilos a partir do décimo ano.

Portugal tem vindo a ganhar novas áreas de plantação de medronheiros. Para além do Algarve, região onde tem honras de indicação geográfica protegida e a aguardente e outros derivados de medronho (licor ou mel) são iguaria de sucesso nacional, também no Alentejo e na região Centro se tem vindo a traçar um importante caminho na sua cultura e promoção.

Em Novembro, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) revelou ao PÚBLICO que, ao abrigo do Regime Jurídico de Acções de Arborização e Rearborização, já foram “autorizados/validados, cerca de 2951 hectares [de terras] com recurso a medronheiro, maioritariamente no Algarve, seguindo-se a região Centro e o Alentejo”. E os exemplos sucedem-se, do pequeno produtor individual, que vê ali um complemento à economia familiar, aos produtores de maior escala, que apostam na profissionalização e na produção com dimensão até para alimentar a indústria.

Foto Em média, a cultura do medronho entra em produção aos cinco anos de idade da árvore, produzindo até 1 quilo por ano. A partir do décimo ano, um medronheiro pode atingir os 7 quilos anuais de fruto. nelson garrido

REN: 3240 hectares até Abril de 2021

Entre os que têm vindo a incentivar a plantação de medronheiros está a REN - Redes Energéticas Nacionais. A empresa detém, em todo o território nacional, “quase 10 mil quilómetros de servidões de linhas eléctricas e gasodutos” que precisa de limpar e preservar, cerca de 60% das quais estão “inseridas em espaços florestais”.

No início, incentivavam os proprietários dos terrenos atravessados pelos corredores de transporte de energia a plantarem a alfarrobeira, o azevinho, a azinheira, o carvalho-alvarinho, o carvalho-negral, o carvalho-cerquinho, o castanheiro, a nogueira, a oliveira, o pinheiro-manso, o salgueiro e o sobreiro. Actualmente, a espécie que mais pretendem aumentar em área de plantação é o medronheiro. Para o conseguir, estabeleceram uma parceria com a Cooperativa Portuguesa de Medronho (CPM), apostada em divulgar as potencialidades desta espécie enquanto “fruto com elevado potencial na indústria agro-alimentar, cosmética, medicinal ou ornamental”.

João Gaspar, responsável da área de Servidões e Património da REN, revelou ao PÚBLICO que, desde 2010, a companhia já plantou “mais de um milhão de árvores, numa área superior a 3000 hectares”. No final de 2019, a REN já tinha mais de 500 hectares de medronheiros plantados. Espera plantar até ao final da presente época de plantação (Abril de 2021) “mais de 240 hectares”, destacando-se “um projecto em Penacova com cerca de 130 hectares”.

Foto Segundo João Gaspar, responsável de Servidões e Património da REN, a empresa já plantou "mais de um milhão" de medronheiros, nas servidões das suas linhas eléctricas, desde 2010. nelson garrido

Reconversão do solo em 30% até 2030

A região Centro é onde estão a ter mais intervenção. “Terminámos há um ano um grande projecto de 160 hectares, que abrangeu os concelhos de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Góis e Arganil”, refere o responsável da REN. Nesta época de plantação, prevêem “iniciar um projecto” na área de Fundão e Castelo Branco. Isto, “caso venha a ser aprovado pelo ICNF”.

No final de 2019, 12% da área florestal atravessada pela rede eléctrica da REN já foi sujeita a estes projectos de reconversão de uso do solo. O objectivo, assume João Gaspar, é “chegar a 2025 com 25% e em 2030 com 30%”.

Nestas reconversões, foram já abrangidos “mais de 15 mil proprietários”. Que, diz aquele responsável, “têm a possibilidade de obter algum rendimento de terrenos que estavam frequentemente ao abandono, promovendo, ainda, o aumento da biodiversidade”.

No que diz respeito ao medronho, estamos em presença de uma espécie arbórea e de um fruto que “fazem parte da nossa tradição e da nossa cultura”. O que falta, agora, é “torná-los um produto da economia”, com “penetração no mercado de uma forma efectiva”, também de modo a “aumentar o rendimento dos proprietários florestais, em particular do interior do país”, afirma João Gaspar.

A cadeia de valor começa na terra, com a plantação, e termina na colheita e, a seguir, na fileira da transformação do medronho, seja para aguardente, compotas, licores ou outros produtos associados. Para isso, “a REN está a envolver as várias partes interessadas locais, regionais e nacionais, que devem olhar para estes novos produtos e novos mercados, que trazem benefícios para todos: do produtor ao distribuidor, trazendo também benefícios para o consumidor final”.

Foto “Ao instalarmos no meio de um povoamento florestal uma plantação de medronheiros de baixa densidade, numa largura de 45 metros, estamos a contribuir para aumentar a segurança da infraestrutura e a resiliência dos territórios”, explica João Gaspar, da REN. nelson garrido

Tirar rendimento e criar valor na floresta

João Gaspar não tem dúvidas: estamos perante “um verdadeiro capital natural do nosso país que ainda está por explorar”. A empresa das redes energéticas olha para este projecto como “uma vantagem para todos”. “Ganha a REN porque tem custos de manutenção mais baixos e está a promover a manutenção e preservação da biodiversidade. Ganham os proprietários dos terrenos, que retiram rendimento das suas terras e estão a criar valor na floresta. Ganha o país porque promove uma floresta autóctone mais resiliente aos fogos florestais.”

As funções das redes de defesa da floresta constituídas sob linhas eléctricas “passam, em primeiro lugar, por proteger a própria infra-estrutura, mas, também, a diminuição da superfície percorrida pelos incêndios, através da descontinuidade da vegetação”, explica o responsável da empresa. É que, diz, “ao instalarmos no meio de um povoamento florestal uma plantação de medronheiros de baixa densidade, numa largura de 45 metros, estamos a contribuir para aumentar a segurança da infra-estrutura e a resiliência dos territórios”.

Na prevenção dos incêndios rurais, a REN tem ainda realizado acções de limpeza dos corredores de transporte de energia. Nos últimos cinco anos, revela João Gaspar, “foram limpos mais de 30 mil hectares, o equivalente à área ocupada por 30 mil estádios de futebol”. Só em 2019, a REN actuou em mais de 8 mil hectares (31 hectares/dia).

Sendo intervenções efectuadas em terrenos que não pertencem à REN, o que implica um contacto com os proprietários antes de qualquer acção, a empresa assume que, “nos últimos anos, este trabalho envolveu o contacto com mais de 25 mil proprietários por ano. Em 2019, foram contactados 28 191”.

Não há um incentivo monetário directo da REN aos donos dos terrenos. Contudo, “é a REN que promove a reconversão do uso do solo nas suas faixas de servidão e assegura a primeira retancha”, ou seja, a substituição das árvores mortas após o primeiro ano de plantação. E convém lembrar que “os custos de uma plantação com reconversão do uso do solo variam entre os 1500 e os 2000 euros por hectare”.

As obrigações dos proprietários, essas, “são as que resultam da lei para quem tem propriedades rurais”, ou seja, “limpar e cuidar”. Todo o valor retirado daqueles terrenos “é do proprietário”, garante a REN.