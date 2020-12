Médicos do Santa Maria vão usar hospitais privados para operar 500 doentes

O Centro Hospitalar Lisboa Norte – a que pertencem os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente – assinou protocolos com cinco unidades do sector privado e social, permitindo que os doentes sejam operados pelos seus cirurgiões fora do centro hospitalar. O plano é que até ao final de Janeiro possam ser operados um máximo de 500 doentes que estão em lista de espera de várias especialidades. As primeiras cirurgias neste modelo estão programadas para esta quarta-feira.

