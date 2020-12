Directora nacional do SEF demite-se

A directora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) Cristina Gatões demitiu-se, informou o Ministério da Administração Interna em comunicado. A directora estava debaixo de uma onda de críticas por causa da morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk ocorrida a 12 de Março no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa. Três inspectores são arguidos e acusados de homicídio qualificado.

