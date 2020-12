Reestruturação da TAP: CDS está “preocupado” e fala em orçamento rectificativo

O deputado do CDS João Gonçalves Pereira evitou assumir uma posição sobre a reestruturação da TAP no final de uma reunião, esta manhã, no Parlamento com o Governo sobre a companhia, adiantando apenas que o partido vai fazer uma “avaliação” sobre o assunto.

Sem querer confirmar qualquer dado específico apresentado, João Gonçalves Pereira mostrou “enorme preocupação” com a necessidade de injectar “milhões na TAP e não só numa tranche”. Em declarações aos jornalistas, no Parlamento, o deputado disse acreditar na necessidade de um orçamento rectificativo para acomodar os 470 milhões de euros previstos mas adiantou que essa não foi uma informação dada pelo Governo, mas sim a “conclusão” retirada pelos números.

O deputado centrista, acompanhado pela deputada Cecília Meireles e por António Galvão Lucas, também disse que o Governo não mostrou intenção de sujeitar a votos o plano de reestruturação da TAP no Parlamento. Na reunião desta manhã, que decorreu na Assembleia da República, em que esteve o ministro das Infra-estruturas Pedro Nuno Santos, e o secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, foi apresentada “muita informação” mas não o plano em si, de acordo com os centristas.

“Teria sido importante que o Governo pudesse ter aberto esta discussão aos partidos antes de dar esta tranche de 1200 milhões de euros”, apontou o deputado, sublinhando no entanto que o partido vai fazer uma “reflexão” sobre o assunto antes de tomar uma posição.