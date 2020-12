PSD acusa Governo de aplicar “mecanismo tortuoso” para excluir micro empresários de apoios

O deputado do PSD Cristóvão Norte acusa o Governo de aplicar um “mecanismo tortuoso e subreptício” para excluir micro-emprésarios dos apoios disponibilizados, sobretudo, na restauração.

Em causa estão os programas Apoiar.pt e o Apoiar Restauração, destinados a apoiar micro, pequenas e médias empresas, mas que excluem os empresários em nome individual com contabilidade organizada, uma “desigualdade gritante e desprovida de qualquer fundamento”, segundo os sociais-democratas.

No sentido de corrigir a situação, a bancada parlamentar apresentou um projecto de resolução com vista a incluir estes micro-empresários. A iniciativa, que é apenas uma recomendação ao Governo, refere que 58% do universo da restauração está constituído sob a forma de empresário em nome individual e a maioria adopta o regime de contabilidade organizada, citando dados da AHRESP. “São dezenas ou centenas de milhar de empresas. O café, o restaurante, o pequeno comércio”, lê-se na iniciativa.

“Portugal é um dos países europeus que mais sofre com a crise mas que menos recursos mobilizou”, afirmou Cristóvão Norte, também coordenador na comissão de economia, na apresentação do projecto de resolução no Parlamento.

A iniciativa recomenda que seja corrigido o “tratamento discriminatório de acesso aos apoios anunciados, de modo a que abranja os micro-empresários, independentemente da forma de apresentação de contas”.