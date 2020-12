Partidos dizem que demissão no SEF não chega e pedem “consequências políticas”

A demissão da directora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Cristina Gatões, após a morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk ocorrida a 12 de Março no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa, está a gerar reacções por parte de vários partidos. PSD diz que a saída “é tardia” e acrescenta que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, também já devia ter saído. Também o BE lamenta que não tenham existido consequências políticas, “nem uma palavra à família”. O Livre pede uma “reformulação profunda” de todo o SEF.

O social-democrata Duarte Marques acusa Eduardo Cabrita de ter “preferido” demitir a directora “do que ele próprio pedir a sua saída”. Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o deputado do PSD declarou que a demissão da directa e o anúncio de uma reforma nos serviços são “mais uma tentativa de distrair as atenções”. “Mais uma vez verifica-se que há uma cultura de impunidade política no Governo, em que sempre que há um problema é culpa de quem o antecedeu ou de um qualquer director-geral. Os problemas do SEF são muito mais profundos do que os que se resolvem com a saída de uma directora. É no fundo gozar com os portugueses”, considerou.

Sobre uma eventual demissão de Eduardo Cabrita, Duarte Marques atira a responsabilidade para António Costa, lembrando que “o MAI já teve tantos casos, tantos problemas" e criticando “uma cultura de impunidade no Governo”. “Aquilo que se pede é que o primeiro-ministro ponha ordem na casa e numa casa que conhece tão bem como a Administração Interna”, asseverou, referindo-se às funções de ministro desta pasta que António Costa desempenhou no governo de José Sócrates.

Para Catarina Martins, o caso da morte de Ihor Homenyuk "é de uma violência atroz” que a todos “envergonha”. “Um homem chega a um país e é assassinado por forças de segurança desse país. Como é que isso acontece numa democracia, como é que isso acontece em Portugal, e como é que ainda não houve sequer nem consequências políticas que se vejam, nem uma palavra para com a viúva e para com os órfãos deste homem”, afirmou a líder do BE, em declarações à margem de uma reunião com a Associação de Comerciantes do Porto.

A coordenadora do Bloco referiu que, além das responsabilidades políticas, considera que há ainda a assacar responsabilidades individuais e colectivas, neste último caso na promoção de “grande mudança” na estrutura do SEF e destes centros de detenção. Catarina Martins criticou também a criação de um “botão de pânico” e pediu “uma mudança clara”. A líder bloquista recordou que o BE chamou o ministro da Administração Interna ao Parlamento logo em Abril, mas daí não resultaram explicações ou consequências.

“Julgo que não há facto mais grave na democracia portuguesa do que um cidadão ser torturado até à morte à guarda do Estado português, às mãos do Estado português. Deve ter consequências, consequências criminais, mas também consequências políticas e seguramente acho inaceitável que o Estado português ainda não tenha tido uma palavra com para com a viúva e os filhos do cidadão que foi assassinado quando estava à guarda do SEF”, disse.

CDS diz que demissão foi o “botão de pânico” do SEF

O CDS-PP considerou que a demissão da directora do SEF foi “uma espécie de accionamento” do botão de pânico pelo ministro da Administração Interna que não conseguiu resolver politicamente um problema grave. "O ministro, como não consegue resolver politicamente o problema, um problema tão grave como este, accionou o seu botão de emergência que é, para não tirar responsabilidades pessoais, demitir a directora”, declarou o centrista João Almeida.

O deputado pediu “exigência, institucionalismo e liderança” para apurar responsabilidades “para quem é culpado e para que quem seja culpado tenha a devida consequência”. Questionado sobre se Eduardo Cabrita tem condições para continuar no cargo, João Almeida defendeu que é preciso que o ministro esclareça “tudo o que se passou neste caso” e “mostrar que efectivamente não anda a reboque da agenda mediática, tentando escapar e não liderando o processo”. João Almeida recordou que tutelou o SEF durante dois anos e defende que enquanto “serviço de segurança muito relevante para o país” não se pode expor “a um desgaste dia a dia no debate público”.

IL questiona permanência de Cabrita

Também a Iniciativa Liberal (IL) considerou que a demissão da directora do SEF, nove meses após a morte de Ihor Homenyuk como “tardia” e resultado de “pressão pública e não por imperativo ético e político”. O partido de João Cotrim Figueiredo quer saber se “é uma verdadeira sanção ou se já foi preparada uma transição para outro lugar que seja quase um prémio”.

A IL deixa fortes críticas ao Governo de António Costa, que acusa de ter uma marca socialista de “degradação do conceito de responsabilidade política” e pede também que sejam apuradas as “responsabilidades” inerentes a Eduardo Cabrita, questionando as suas condições para permanecer em funções.

Livre pede “reestruturação profunda"

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em comunicado enviado ao PÚBLICO, o Livre afirma que quer as declarações da ex-directora, quer o relatório da Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) “mostram que a violência e a inimputabilidade são dominantes no SEF”. O partido condena o Ministério da Administração Interna por não terem sido retiradas “quaisquer conclusões, mesmo depois da directora do SEF que agora se demitiu, Cristina Gatões, admitir que o cidadão tinha sido alvo de tortura às mãos do Estado” e depois de se saber que houve uma tentativa de encobrir o crime.

O partido defende que o SEF deve passar a ser “fiscalizado e supervisionado por outra entidade”, cumprindo as directivas europeias que apontam nesse sentido, o apoio jurídico prestado a quem se encontra no SEF tem de ser efectivo e garantido e pede “urgente um reforço da formação dos inspectores como reivindicado pelos próprios”.

Tal como o PSD e o BE, o Livre também aguarda com a expectativa de que “o Governo português retire as devidas conclusões políticas face à gravidade da situação”, com uma profunda reformulação do SEF, quer na sua estrutura, quer na política e funcionários.