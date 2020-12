Parlamento arranca com inquérito ao Novo Banco na próxima terça-feira

O Parlamento prepara-se para dar o pontapé de saída nos trabalhos da nova comissão de inquérito ao Novo Banco, que vai analisar as perdas registadas pela instituição financeira e imputadas ao Fundo de Resolução, e que toma posse na terça-feira, às 12h. As conclusões devem ser conhecidas até Abril, ainda antes de a instituição liderada por António Ramalho receber o cheque do Fundo de Resolução, caso haja lugar a uma nova injecção de capital referente a 2020.

