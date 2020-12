As avós querem ir trabalhar — mas o projecto está em risco de perder a casa

As avós vieram trabalhar, mas um vírus mandou-as para casa. Agora, correm o risco de ficar sem a outra morada: a sede do projecto de reinvenção de saberes tradicionais e promoção de envelhecimento activo, no bairro da Penha de França, em Lisboa.

É lá que “mais de 70 avós” se encontram para (re)descobrir talentos, pintar máscaras à mão, fazer almofadas, bonecos de pano ou bordados sobre fotografia, participar em sessões de fotografia, videoclipes, festivais de Verão ou semanas de moda e design internacionais.

Com a maior parte das parcerias com marcas e eventos em espera, e com os workshops cancelados por causa da pandemia de covid-19, A avó veio Trabalhar, projecto com seis anos da associação Fermenta, lançou uma campanha de angariação de fundos para manter o espaço por mais um ano. O objectivo é conseguir 12 mil euros em dois meses para cobrir a renda (900 euros) e as despesas fixas (100 euros). O resto as avós explicam no vídeo que aqui partilhamos — aviso aos netos: conseguem ser muito persuasivas.