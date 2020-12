O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre expectativas de género

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week!

Como estão vocês? Esta semana trazemos um episódio bem reflexivo, mas bem importante. Conversámos sobre as expectativas de género que temos com nós mesmos e aquela coisa de não termos a certeza se fazemos algo porque queremos mesmo ou se será porque alguém, algures na vida, nos disse que determinada coisa estava fora do papel que devíamos cumprir. E especialmente da forma como isto nos impede a todos, embora em diferentes escalas, de explorarmos a nossa identidade sem paredes opressoras.

O Fred partilhou umas coisas muito importantes e bem inspiradoras. Esperamos que sintam o mesmo!

Contem-nos o que acharam e as vossas opiniões - queremos muito saber. Falem connosco pelo Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail ([email protected]). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.

P.S.: No final do episódio há alguns anúncios, avisamos já que primeiramente vocês não vão gostar, mas depois vão ficar muito entusiasmados connosco! Esperamos nós.”

Subscreve o podcast O Fred e a Inês falam de coisas no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.