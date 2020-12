Estudantes fazem blackface em praxe na Universidade do Minho, que promete investigar

Durante a noite desta terça-feira, 8 de Dezembro, um vídeo de uma praxe na Universidade do Minho começou a ser divulgado nas redes sociais. Nele, um grupo de estudantes do curso de Biologia e Geologia foi filmado no âmbito da Latada, com roupa preta, saias feitas de palha, colares de latas e as caras pintadas de negro.

O que salta à vista é a pintura facial, conhecida como blackface”. Nos últimos anos, pintar a cara de negro tornou-se sinónimo de uma atitude racista, vista como uma forma de satirizar a comunidade negra. Vários líderes mundiais pediram publicamente desculpas depois de terem surgido fotografias suas em disfarces que implicaram o uso de blackface.

Através do vídeo, não é possível ver se todos os estudantes estavam juntos ao mesmo tempo, mas vários têm o mesmo cenário à sua volta. Ao longo do vídeo, os “caloiros” vão gritando hinos de curso, músicas de praxe e saudações a superiores hierárquicos na praxe; não é perceptível se o uso de blackface está associado a alguma mensagem, pelo que poderá ter servido para tentar ocultar a identificação dos estudantes.

O vídeo foi feito para comemorar a Latada, mas não houve qualquer evento este ano. Começou por ser divulgado através do canal de YouTube da Comissão de Praxe (que, entretanto, deixou de estar activo). O vídeo foi também removido, mas muitos utilizadores publicaram pequenos excertos nas redes sociais e acusaram os intervenientes de racismo.

A Universidade do Minho já respondeu ao sucedido. Num comunicado a que o P3 teve acesso, a instituição confessou-se “surpreendida pela informação veiculada nas redes sociais” e mostrou “profundo desagrado e veemente condenação face a este tipo de iniciativas, ofensivas da dignidade humana”.

Além disso, a universidade prometeu que “vai accionar, de imediato, os seus mecanismos internos, visando averiguar os contornos da iniciativa e os seus responsáveis, e procederá de acordo com o previsto nos seus regulamentos disciplinares.”

A praxe dentro dos campi da Universidade do Minho, em Guimarães e em Braga, está proibida, mas as actividades praxísticas continuaram fora das suas áreas, muitas vezes em zonas à volta das instalações da universidade. A UMinho recorda que “independentemente do lugar onde ocorrem” as praxes, as actividades são para a instituição “incompatíveis com os princípios e os valores que orientam a educação superior”.

“Os tempos de distanciamento físico não podem, em caso momento, significar que os estudantes se distanciem dos valores, princípios e missão da Universidade do Minho”, conclui o comunicado.

A Quarentena Académica, uma plataforma de apoio a estudantes no Ensino Superior criada em Maio de 2020, acusou o vídeo de ser de “teor extremamente racista”. “Repudiamos esta situação, bem como apelamos a que a Reitoria da Universidade do Minho e restantes entidades competentes averiguem esta situação, tomando todas as medidas necessárias”, disse em comunicado a plataforma, que recordou ainda que em 2017 um estudante da mesma universidade foi visto com uma suástica numa praxe.