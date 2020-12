Os horários da Cultura

Apesar de o sector cultural estar a ser um dos mais afectados pela crise pandémica, temos que reconhecer que existem algumas instituições e produtores de eventos que se têm adaptado de uma forma positiva à situação e os espectadores têm correspondido com a sua forte presença. Apoiando o hashtag #culturaésegura, tenho sido um espectador assíduo, para além do cinema, das várias actividades culturais: teatros, concertos, exposições, etc… Um dos benefícios que tenho sentido, mesmo com a limitação de lugares nas salas e espaços, é ver sobretudo os teatros e os concertos cheios, mesmo com uma cadeira de intervalo, a desinfecção das mãos e as máscaras. Há muito que defendo, e em condições normais, que a hora nobre dos espectáculos nocturnos deveria passar, em vez das habituais 21h30, para as 19h30 (no máximo, 20h), proporcionando evidentemente uma mudança de hábitos, mas também algumas vantagens tanto para os espectadores como para os promotores, algo que acontece na maioria das capitais do mundo. (…) Em tempo de pandemia, e tendo em conta as limitações sanitárias, é de louvar estas mudanças e mesmo com o recolher obrigatório às 23h tem sido agradável, a título de exemplo, ir ao Teatro D. Maria II às 19h ou ao Trindade às 20h30 e regressar cedo a casa; ir aos sábados e domingos de manhã, às 11h, assistir a um concerto da Orquestra Gulbenkian — num horário habitualmente infantil —, com uma visão diurna do belo jardim em fundo, ou ao São Jorge ouvir a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a tocar Nino Rota dos filmes de Fellini. Eis uma mudança de hábitos que pode ser uma aposta de risco para um futuro pós-pandemia, mas que creio que trará um enorme benefício para a cultura e, sobretudo, para as artes do espectáculo.

José Vieira Mendes, Lisboa

Desclassificar Camarate

Recordo-me daquele dia de Dezembro em que o país, atónito e apreensivo, recebia a notícia do acidente de Camarate. Na jovem democracia, nunca algo de semelhante tinha ocorrido. O facto em si e as potenciais consequências assustavam. Recordo-me dos julgamentos sumários populares: – Foi um acidente! – Foi atentado! – Foram os comunistas! – Foi a CIA!

As conclusões oficiais e imediatas foram pelo acidente. Durante anos, associar a palavra atentado a Camarate foi tabu e motivo de indignação e insulto contra qualquer temerário que as evocasse. Dez (10!) comissões parlamentares de inquérito foram apontando para o atentado e evidenciando a falta de vontade e de eficácia da investigação criminal. Falou-se da questão de um eventual tráfico de armas que condenou o ministro da Defesa e, por arrasto, o primeiro-ministro.

Podemos imaginar que, na altura, assumir o atentado teria tido consequências devastadoras na ainda frágil democracia. Podíamos? O que não podemos, de todo, é passados 40 anos continuar sem saber o que realmente se passou antes, no dia e depois. Ainda falta vontade? A revelação de toda a trama ainda fere alguém com poder para a travar? Quarenta anos depois, é obrigatório saber.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Elogio ao P2

O suplemento do PÚBLICO P2 é um instrumento do jornalismo ao serviço da investigação que é de realçar. O excelente estudo sobre a exploração da mão-de-obra escrava em S. Tomé dá para perceber melhor como a acumulação capitalista se serve de todos os meios, inclusive fazendo tábua rasa das leis para explorar ao máximo os outros seres humanos. Era assim desde há uns séculos e foi assim quase até à independência de S. Tomé. Esta acumulação de capital reverteu em grande parte para o enriquecimento dos senhores a viver na metrópole. Esta riqueza acumulada veio para Portugal e com ela beneficiaram também os serventuários destes senhores: a burguesia mercantil e os seus servidores. Se houvesse um estudo às famílias dos descendentes, era seguro que muitos deles ainda são hoje os verdadeiros senhores do poder económico em Portugal.

Mário Pires Miguel, Reboleira