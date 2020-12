Vários suspeitos de envolvimento no assassínio de físico nuclear detidos no Irão

O Irão deteve um grupo de pessoas suspeitas de envolvimento no assassínio do seu principal físico nuclear, Mohsen Fakhrizadeh.

As agências de segurança identificaram “a parte que ordenou o assassínio e deteve alguns dos que o concretizaram”, disse Hossein Amir-Abdollahian, responsável pelos assuntos internacionais no Parlamento iraniano, citado pela televisão estatal.

Não revelou quantas pessoas foram detidas mas adianto à televisão estatal Al-Alam que informações importantes vão ser divulgadas em breve.

Fakhrizadeh foi morto a 27 de Novembro nas proximidades de Teerão.

“Os autores deste assassínio não escaparão à justiça e serão punidos de forma severa”, disse Abdollahian, acrescentando que há “provas em como os sionistas estiveram envolvidos” na organização e execução do crime.

Abdollahian disse que os israelitas “desempenharam um papel importante”, mas ao implementarem o plano “usaram outros elementos, instalações e serviços”.

As autoridades iranianas também acusaram, além de Israel e dos Estados Unidos, o grupo de oposição no exílio Mujahidin al-Khalq da emboscada a Mohsen Fakhrizadeh.

Mohsen Fakhrizadeh era o chefe da Organização de Pesquisa e Inovação do Ministério da Defesa e, segundo países ocidentais e Israel, chefiou o programa secreto do Irão para desenvolver armas atómicas, cuja existência é negada por Teerão.

O secretário do Conselho Superior de Segurança Nacional do Irão, Ali Shamjani, explicou que “a operação foi muito complexa e foi realizada remotamente com equipamentos electrónicos”, sem a presença de agressores humanos no local.

A Guarda Revolucionária acrescentou depois que os tiros vieram de uma metralhadora equipada com um “sistema inteligente controlado por satélite”.