Supremo dos EUA rejeita pedido em nome de Trump para alterar resultado das eleições

Numa curta frase com 18 palavras, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América rejeitou, na noite de terça-feira, uma queixa de congressistas do Partido Republicano que tinha como objectivo anular a vitória de Joe Biden e declarar Donald Trump o vencedor da votação para a eleição presidencial no estado da Pensilvânia. Nenhum dos três juízes nomeados pelo Presidente dos EUA, incluindo a juíza Amy Coney Barrett, deu indicações de que poderia tomar o partido de Trump no processo.

