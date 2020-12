Rússia decreta emergência depois de roubo de material no “avião do apocalipse”

A polícia Russa disse esta quarta-feira que montou uma operação para capturar os ladrões que roubaram equipamento técnico de uma aeronave militar ultra-secreta, conhecida como “avião do apocalipse”, preparada para ser utilizada em caso de uma guerra nuclear.

O assalto, que levanta questões quanto à segurança de instalações militares sensíveis na Rússia, ocorreu durante os trabalhos de manutenção do avião Ilyushin Il-80, que decorriam desde início de 2019.

A aeronave, desenvolvida em meados da década de 1980, foi modificada a partir do Ilyushin Il-86, um avião a jacto soviético no final da Guerra Fria para servir como um centro de comando aéreo para que os oficiais russos pudessem controlar as suas tropas durante uma crise. Além disso, está desenhado para garantir protecção contra os efeitos de uma explosão nuclear e está projectado para transportar altas figuras do Estado, nomeadamente o Presidente russo.

O roubo veio a público no início desta semana, após reportagens dos media russos, incluindo da estação televisiva REN, que disse que foram detectados sinais de arrombamento na zona do porão, por onde terão entrado os ladrões, que levaram 39 dispositivos electrónicos.

A polícia da região de Rostov, no Sul da Rússia, disse em comunicado que as buscas pelos responsáveis do roubo estão em curso. Até ao momento, ainda não foram feitas quaisquer detenções, mas a REN afirma que 12 pessoas já foram interrogadas.

A polícia acrescentou que a aeronave estava num aeródromo na cidade de Taganrog, mas não deu detalhes quanto às características do material roubado, excepto o seu valor estimado – mais um de um milhão de rublos (cerca de 11 mil euros).

Os especialistas militares russos especulam que os dispositivos tenham sido roubados porque algumas das unidades foram fabricadas com metais preciosos, nomeadamente ouro e platina.

Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, referiu-se ao roubo do material como uma “situação de emergência” e garantiu que “vão ser tomadas medidas para que uma situação semelhante não volte a acontecer”.

O incidente surge depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter anunciado mais fundos para o exército russo, numa altura de maior tensão com o Ocidente, cujas relações atingiram o nível mais crítico desde o final da Guerra Fria.

O Ilyushin Il-80 é um dos quatro aviões do “apocalipse” da Rússia. Os Estados Unidos têm aeronaves semelhantes, designadas E-4B Nightwatch.