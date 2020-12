Orbán diz que acordo sobre o orçamento e fundo da pandemia está “por centímetros”

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, declarou que o seu país e a Polónia estão “a centímetros” de chegar a um acordo para evitar o veto que os dois prometeram ao orçamento da União Europeia para os próximos sete anos e o fundo de recuperação da crise provocada pela pandemia da covid-19.

“Penso que estamos perto de chegar a um acordo, o que é uma vitória, e um bom resultado para a Polónia e a Hungria, e também muito bom para a União Europeia”, disse Orbán, sem dar mais detalhes.

Os dois países não vão conseguir evitar uma aprovação futura do mecanismo de Estado de direito (negociado pelo Conselho Europeu e pelo PE), e em Bruxelas há já preparação de um modo de ter o mecanismo a funcionar sem os dois países, o que os prejudicaria muito. Orbán fez as declarações depois de se reunir, na quarta-feira, com o seu homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, na Polónia.

Fontes diplomáticas de Bruxelas explicam que em cima da mesa está a possibilidade de uma declaração política a detalhar a aplicação do regime de condicionalidade da entrega de verbas ao respeito do Estado de direito.

Orbán já tinha antes recusado este mecanismo, dizendo que não era um “post-it” que ia mudar nada.

Qualquer declaração anexa a explicar o mecanismo terá de ter aceitação também dos outros países, e uma das dificuldades de encontrar uma solução para o impasse é que o grupo dos chamados frugais quer evitar qualquer possibilidade de os líderes húngaro e polaco possam apresentar qualquer acordo como uma vitória.

Também os eurodeputados advertem que o Parlamento Europeu não tolerará nenhuma solução que possa vir a fragilizar ou enfraquecer o regulamento do mecanismo de Estado de direito e a sua aplicação.

No entanto, os dois países estão numa posição de grande pressão: o mecanismo de Estado de direito (negociado pelo Conselho Europeu e pelo PE) vai ser aprovado com ou sem o seu acordo, e em Bruxelas estuda-se uma alternativa ao fundo de resposta à crise que avance sem a Hungria e a Polónia.

Nos dois países, houve petições com dezenas de milhares de assinaturas em apoio do mecanismo: os sites de petições aHang (Hungria) e Akcja Demokracja na Polónia juntaram mais de 300 mil assinaturas. E representantes de cidades, como Budapeste e Varsóvia, estão a desenvolver estratégias para receberem algumas as verbas directamente, para deixarem de ficar dependentes das posições dos governos nacionais. Esta semana, os autarcas Gergely Karacsony (Budapeste) e Rafal Trzaskowski (Varsóvia) anunciaram que iam pedir financiamento directo, previsto em alguns casos, às suas cidades caso os países fiquem de fora do mecanismo de resposta à pandemia.

Da Hungria, o antigo comissário europeu Tibor Navracsics, que foi ainda ministro da Justiça num governo do Fidesz, o partido de Orbán, disse esta semana num artigo no site Index que antes, as discussões da Hungria com a União Europeia não tinham posto em causa a direcção geral da integração – algo que Navracsics está a ver acontecer agora, numa discussão em que não há um meio termo para se chegar a um acordo. Ou seja, vai acabar “num sucesso completo ou numa catástrofe total” para a Hungria, antecipa.