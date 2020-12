Mulher negra morre no Brasil durante operação policial

Uma activista negra brasileira morreu durante uma operação policial em sua casa na terça-feira. O incidente vem relançar o debate sobre a violência policial e o racismo estrutural no Brasil.

Jane Nunes, de 60 anos, que trabalhava com a organização Themis, especializada na defesa dos direitos das mulheres, morreu depois de uma queda nas escadas da sua casa, numa altura em que um grupo de agentes da Brigada Militar (a designação dada à Polícia Militar no Rio Grande do Sul) tentava entrar na residência, de acordo com a Folha de São Paulo.

A autópsia revelou que a causa da morte se deveu ao “rompimento espontâneo de um aneurisma cerebral”, concluindo que se tratou de uma causa “clínica”.

A Brigada Militar diz que estava a responder a uma denúncia de maus-tratos sobre menores na casa da activista, situada na Vila Cruzeiro, um bairro periférico de Porto Alegre.

A Themis acusa a polícia de “invasão” do domicílio de Nunes por não ter apresentado um mandado de busca. “Sem que haja notícia de mandado judicial, a Brigada Militar invadiu a casa de Jane, que tentou impedir a violação ilegal de seu domicílio. Jane era mulher consciente de seu direito à dignidade e à privacidade e não cedeu à truculência policial”, afirmou a organização num comunicado de imprensa.

A Brigada Militar disse que foi aberto um inquérito para apurar eventuais abusos de autoridade na acção dos agentes.

A morte de Jane Nunes vem reabrir o debate sobre a violência policial direccionada contra a população negra brasileira.

A polícia brasileira é uma das que mais mata em todo o mundo, e a grande maioria das vítimas são negros. Os últimos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostravam que 79% das pessoas mortas pela polícia são negras.

A Rede de Observatórios de Segurança publica esta quarta-feira um estudo realizado em cinco estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco) em que conclui isso mesmo. Na Bahia, onde 76% da população se identifica como negra, quase 97% das mortes cometidas pela polícia no ano passado vitimaram pessoas negras.

Um cenário semelhante é registado em Pernambuco, com uma população negra de 61%, onde 93% das mortes causadas pela polícia tiveram negros como alvo.

A morte da activista acontece também poucas semanas depois de um homem negro ter sido espancado de forma bárbara por seguranças profissionais de um supermercado – um caso que veio relançar o debate sobre o racismo estrutural no país.