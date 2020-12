Dia 125: Atividades natalícias para avós e netos II

Mãe!

Não julgue que se safa de mais atividades natalícias! Foram tão divertidas até aqui, e recebi imensas mensagens de avós que leram no PÚBLICO as nossas Birras, e nos pedem para continuar este Calendário de Advento para avós e netos — em que os filhos/pais estão obviamente incluídos.

O código Morse, em versão zoom com avós e os tios vai ficar para a História, não acha? E o seu TikTok​ com a Carminho não tem hipótese de não se tornar viral — confesso que o que mais me admirou foi a mãe ter conseguido apanhar a bola de Natal, lol, lol. Quanto às “etiquetas da gratidão”, vão ficar nas nossas árvores de Natal para não nos deixarem esquecer como somos abençoados. .

Agora ao trabalho. Veja lá se alinha nestas para os próximos dias?

Durante a semana têm que ser mesmo simples, porque a vida já está acelerada o suficiente. Mas não podemos perder o ritmo. Boa?

Quarta dia 9

Cada um dos seus netos vai escrever-lhe uma mensagem de uma única frase. Depois ligamos-lhe e lemos-lhas, e a mãe vai ter que adivinhar quem escreveu o quê!

Quinta dia 10

Trocar playlists de Natal. Elas escolhem 10 músicas para a avó pôr no seu Spotify, e a avó escolhe 10 músicas para o nosso!

Sexta dia 11

Hoje podem entrar também os pais. Vou fazer uma sessão Live no Instagram do Birras de Mãe às 19h30. Vou contar-lhes uma história e cantar-lhes umas músicas de Natal. Sei que a mãe está cheia de saudades de os ver de pijama. Se aparecer mais alguém podem ficar a ouvir :)

Sábado dia 12

Chame o avô. Vamos fazer bolachas em conjunto via WhatsApp (peça-lhe as mais simples que houver s.f.f.), e depois vamos deixá-las à porta de um vizinho com um cartão!

Domingo dia 13

Dia de ver a Música no Coração por zoom! À mesma hora, e até podemos fazer um zoom, compartilho o ecrã consigo e vemos de ambos os lados. Depois encenamos uma das músicas e mandamos-vos. Mas vocês têm de fazer o mesmo.

Querida Ana,

Tenho-me divertido tanto, dá-me foco saber que tenho uma atividade por dia com eles, e acho que os avós que continuam longe dos netos precisam muito desta “janela” diária de encontro. O telefonema do “Então, o que fizeste hoje na escola” redunda sempre numa certa sensação de vazio, enquanto um projeto conjunto nos mantém ligados.

Às vezes não se mobilizam todos em todas elas, ou porque algum não está para aí virado, ou porque tem outra coisa mais interessante para fazer, mas na vez seguinte é esse que aparece entusiasmado, por isso acabamos por estar com todos.

Tens toda a razão a noite do Morse foi o máximo, e pudemos juntar os tios de Inglaterra, e de repente quase, quase que pareceu que estávamos todos na mesma sala. Bendita internet.

Por isso, vamos lá a estas. Mas nas próximas temos de incluir um novo TikTok: espantaste-te com a bola, não foi? Pois, minha querida filha, ainda não viste nada!

Bj e até logo.

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Facebook e Instagram