Facebook lança campanha de apoio às pastelarias de Portugal: é um #DoceNatalCompreLocal

O Facebook lançou uma “campanha de apoio às pastelarias durante o Natal” em Portugal, como parte de uma anunciada “sensibilização” da rede social para “a necessidade” das pessoas “comprarem nas lojas de bairro e retalho local”. E, para ajudar, chamou Francisco Moreira, que apresenta receitas de doces no canal 24 Kitchen, e Rita Nascimento, mais conhecida como La Dolce Rita pelos seus vídeos de receitas.

Em comunicado, a empresa assinala que é precisamente “neste momento que as Pequenas e Médias Empresas (PME) esperam o nosso apoio e contribuição para uma recuperação económica”. Para divulgar a iniciativa lançou a hashtag #DoceNatalCompreLocal e vai criar um “sticker específico do Instagram para o propósito ‘Apoia As Pequenas Empresas'”. “Em Portugal, as PME são uma parte fundamental do Facebook”, sublinha a empresa, focando-se também, claro, no uso do online para as compras.

Foto Outras fornadas de bolos-rei da Pastelaria Batalha, no Chiado Nuno Ferreira Santos

La Dolce Rita e Francisco Moreira, que também é chef da Chocolate Academy​ na Bélgica – uma reputada escola de formação da Barry-Callebaut –, fizeram as suas listas de desejos de doçaria natalícia, sendo que “todas as pastelarias seleccionadas funcionam com a modalidade de take away ou estão mesmo a fazer entregas ao domicílio”.

Para o chef Moreira, o bolo-rei ideal tem de ser “equilibrado na variedade de ingredientes” para que “haja um balanço na mistura de frutas cristalizadas e frutos secos”. Já a massa deve ser “aromatizada e com sabor” e a textura “suave, sem ser massudo”. O bolo-rei que faz as alegrias do chef, também fã do bolo-rainha, está na Pastelaria Garrett, do Estoril.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já Rita Nascimento, “gulosa assumida” e autora de quatro livros de doces, defende que a massa do bolo-rei “deve ser muito saborosa e com uma boa textura, bem fofinha, e carregada de frutos”. Tem especial afeição por um que já vem desde a sua infância: “a família comprava o bolo-rei ao lado de casa, na Pastelaria Ribeiro, na Parede”, mas tem mais dez sugestões.

Bolo-rei da Pastelaria O Careca Bolo-rei da Pastelaria Garrett do Estoril Fotogaleria

Bolo-rei: as escolhas de Francisco Moreira

Pastelaria Garrett, Estoril

Pastelaria Versailles, Lisboa

Confeitaria Nacional, Lisboa

Confeitaria Tavi, Porto

Confeitaria Nova Real, Porto

Ferreira Capa, Braga

Quinta dos Avós, Algoz

Pastelaria Violeta, Évora

Docealhada, Mealhada

Kodea Bakery, Madeira Bolo-rei: as escolhas de La Dolce Rita

Pastelaria O Careca, Lisboa

Confeitaria Nacional, Lisboa

Pastelaria Batalha, Lisboa e Mafra

Pastelaria Versailles, Lisboa

Confeitaria Petúlia, Porto

Confeitaria Tavi, Porto

Confeitaria Nova Real, Porto

Pastelaria Flor de Aveiro, Aveiro

Pastelaria Luiz da Rocha, Beja

Confeitaria Lopes, Ponte de Lima