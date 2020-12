Mesmo com vacinas, apoio extraordinário do BCE está para durar

Depois de, nos últimos meses, ter deixado subir ao máximo as expectativas relativamente ao anúncio de novas medidas no final da reunião de Dezembro, Christine Lagarde deverá esta quinta-feira, se não quiser correr o risco de desiludir seriamente os mercados, passar das palavras aos actos e voltar a mostrar que o Banco Central Europeu (BCE) está decidido a prolongar, até quando for preciso, uma política agressiva de apoio à economia. Mas aquilo que irá exactamente sair desta reunião do conselho de governadores, uma das mais importantes do ano, dependerá da forma como serão resolvidas algumas questões chave.

