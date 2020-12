Santander elimina comissões nas transferências MB Way

O Banco Santander anunciou esta quarta-feira que vai isentar de comissões as transferências realizadas através da aplicação para telemóveis MB Way, com efeitos a partir de Janeiro de 2021. Este anúncio acontece poucas semanas antes da entrada em vigor da Lei 53/2020 que vai limitar os custos deste tipo de operações, que em alguns bancos atingem valores unitários de 1,5 euros.

A lei, que entra em vigor a 1 de Janeiro, passa a isentar várias operações, mas apenas até determinados limites, como os pagamentos ou transferências até 30 euros por operação, ou até 150 euros durante o período de um mês; ou 25 transferências realizadas no período de um mês.

O Santander é uma das instituições que actualmente cobra pelas transferências realizadas com alguns cartões do banco, isentando outros, e apresenta custos diferenciados quando são realizadas através da aplicação (app) própria ou do MB Way, criada pela SIBS, gestora da rede Multibanco.

As operações realizadas através da MB Way, marca da SIBS que genericamente passou a designar a solução tecnológica, assenta sempre num cartão de pagamento.

De acordo com o comunicado do Santander, “utilizando um cartão Santander”, os clientes passam a efectuar transferências de forma gratuita, “seja na app do banco ou do MB Way”.

Na app própria, alguns cartões pagavam 0,45 euros a partir da terceira transferência por mês ou de valor superior a 50 euros. E na MB Way o custo ascendia a 0,90 euros. A estes valores acresce imposto de selo.

O serviço MB Way começou por ser gratuito, passando depois a ter custos nos principais bancos, incluindo na Caixa Geral de Depósito, chegando a atingir 1,50 euros por transferência.

Para além do custo, a diferenciação em função dos cartões ou do perfil de clientes e da aplicação utilizada (própria ou a da SIBS), entre outras, criaram uma situação confusa para os clientes, que a nova lei não eliminou na totalidade.

Com a eliminação de custos, o Santander diz que “pretende continuar a ajudar as famílias portuguesas e promover a utilização dos canais digitais para as operações do dia-a-dia, com toda a conveniência e sem custos”.

Esta quarta-feira, a SIBS anunciou que o número de utilizadores de MB Way atingiu os três milhões e que o número de operações realizadas com esta tecnologia ultrapassa os 100 milhões até esta semana.