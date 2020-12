Salário mínimo sobe para 665 euros e empresas terão apoio para compensar TSU

O salário mínimo nacional vai subir 30 euros no próximo ano, fixando-se em 665 euros mensais. Ao mesmo tempo, o Governo está a preparar um conjunto de medidas para apoiar as empresas mais afectadas, em particular a criação de um subsídio destinado a compensar o aumento dos encargos com a taxa social única.

Estas medidas foram apresentadas nesta quarta-feira aos parceiros sociais pelos ministros do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e da Economia, Pedro Siza Vieira, numa reunião na comissão permanente de concertação social, como o PÚBLICO já tinha avançado.

O Governo precisou que o aumento do salário mínimo agora anunciado corresponde a 0,35% da massa salarial total em Portugal, reconhecendo, contudo, que esta subida de 30 euros tem um impacto assimétrico.

Nesse sentido, Pedro Siza Vieira anunciou um conjunto de apoios dirigidos às empresas que irão sentir de forma mais severa o impacto do aumento do salário mínimo.

A primeira medida ainda está a ser desenhada e visa “devolver às empresas o aumento dos encargos decorrentes da subida do salário mínimo”. O ministro da Economia assegurou que não se trata de isenções da taxa social única (TSU), mas de um apoio único que será pago de uma única vez e cujo valor deverá ficar muito próximo do aumento dos encargos com estes descontos.

“Não está em causa uma isenção ou diminuição da taxa social única. Trata-se do pagamento de um montante fixo que ajude a reduzir os encargos com a subida do salário mínimo”, precisou Siza Vieira.

O ministro da Economia anunciou que está ainda a ser preparada uma linha de crédito destinada às empresas exportadoras, incluindo os sectores do turismo e da indústria transformadora, através da qual poderão aceder a crédito 4000 euros por cada posto de trabalho. Sendo que, no final do ano, 800 euros transformam-se em subsídio a fundo perdido.

Está ainda prevista a actualização automática dos preços de contratos com as empresas de prestação de serviços à Administração Pública e com instituições do sector social.