Gás de botija: ERSE vai regular acesso a parques da Galp, Rubis e Repsol

Depois das preocupações manifestadas pelos reguladores com a concorrência no sector do gás de botija, o Governo está a preparar mudanças à lei para facilitar o acesso de outras empresas às infra-estruturas de armazenagem e enchimento de garrafas detidas pelos principais operadores do mercado de gás de petróleo liquefeito (GPL), a Galp, a Rubis e a Repsol.

Continuar a ler