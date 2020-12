BCE quintuplicou compras de dívida portuguesa com a pandemia

Na resposta agressiva que decidiu dar contra os efeitos económicos e orçamentais da pandemia, o Banco Central Europeu (BCE), essencialmente através do Banco de Portugal, passou a realizar cinco vezes mais compras de dívida pública portuguesa do que fazia em média antes da crise. Um apoio ao país que faz destes bancos centrais os detentores de 38% da dívida transaccionável do Estado português, contribuído para colocar os custos do financiamento a níveis mínimos recorde.

