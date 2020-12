MAG do Sporting indefere “por unanimidade” pedidos de assembleias gerais e reintegração de Bruno de Carvalho

A Mesa da Assembleia Geral do Sporting, presidida por Rogério Alves, indeferiu “por unanimidade” os pedidos de assembleias gerais apresentados por um grupo de sócios a este órgão “leonino”, informou o clube lisboeta, em comunicado.

Os requerimentos apresentados incidiam sobre a destituição do presidente do Conselho Directivo, Frederico Varandas, do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rogério Alves, assim como dos restantes elementos dos dois órgãos, e também sobre a reintegração do antigo presidente, Bruno de Carvalho, e de Alexandre Godinho.

Segundo a nota divulgada no site oficial dos “leões”, o pedido formulado, no que diz respeito à readmissão, “viola de forma frontal e flagrante, a lei e os estatutos do clube, procurando criar um figurino de Assembleia e um mecanismo de substituição de deliberações que não está previsto em diploma algum e que, ao invés, contraria princípios jurídicos basilares, mormente o da estabilidade das deliberações”.

O Sporting lembra que, de acordo com os estatutos, “os sócios que sejam objecto de uma pena de expulsão e que pretendam ser reintegrados poderão recorrer ao mecanismo previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 43, e alínea c) do n.º 1 do artigo”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto aos pedidos destinados à realização de quatro Assembleias Gerais, para a revogação dos mandatos dos actuais órgãos sociais, foram igualmente indeferidos, uma vez que “os factos imputados aos visados não constituem justa causa” para tal.

A MAG adianta ainda que foi enviada uma “cópia da deliberação para o Presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar, Sr. Conselheiro Joaquim Baltasar Pinto, para que possam ser apreciadas as condutas em causa e possa ser tomada posição sobre qualquer outro assunto que o CFD entenda conveniente”.