Inter de Milão e Luís Castro eliminam-se mutuamente na Champions

O Inter de Milão-Shakhtar era um dos principais jogos desta quarta-feira de Liga dos Campeões, já que era uma partida com muito por disputar: o grupo B não tinha equipas apuradas nem eliminadas, pelo que quer italianos quer ucranianos poderiam apurar-se, ficarem pelo caminho ou seguirem para a Liga Europa.

Com o triunfo frente ao Borussia Mönchengladbach (2-0), cortesia de um “bis” de Karim Benzema, o Real Madrid apurou-se para os oitavos-de-final e deixou o treinador português Luís Castro e o seu Shakhtar a precisarem de um triunfo em Itália – que não aconteceu.

Champions League | Real Madrid 2-0 M’Gladbach | GOLO



Benzema a bisar na partida! #ChampionsEleven pic.twitter.com/0kYkE8SLRk — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 9, 2020

Com o empate a zero em Milão, italianos e ucranianos estiveram a um só golo de seguirem em frente, mas não puderam sorrir: ambas as equipas são eliminadas, sendo que o Shakhtar leva o prémio de consolação – estará na próxima fase Liga Europa, já que perdeu no desempate por confronto directo frente ao Mönchengladbach. De “mãos a abanar” fica surpreendentemente o Inter, que nesta quarta-feira até teve uma mão cheia de oportunidades de golo (Alexis e Lautaro Martínez estiveram em destaque no desperdício).

Menos confuso era o grupo A. Com o Bayern de Munique apurado, a acção centrava-se na Áustria, onde o Atlético de Madrid seguiria em frente com um empate frente ao Salzburgo.

Apesar de ter sido menos dominador e, sobretudo, muito menos rematador (18 remates contra sete), o Atlético, com o estilo de jogo habitual, conseguiu mais do que precisaria.

O triunfo por 0-2 começou por sair do ombro de Hermoso, aos 39’, antes de um golo de Carrasco aos 86’ que deixou o Salzburgo bem longe do único caminho que lhe conviria – a vitória.

O cenário esteve tremido para os espanhóis, mas o desfecho do grupo acaba por ter os contornos naturais: Bayern em primeiro lugar, Atlético em segundo, Salzburgo na Liga Europa e Lokomotiv de regresso a casa.