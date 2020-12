Silva lança novo álbum gerado durante a pandemia: “Sou mais eu, agora”

Tinha espectáculos marcados para a Europa, mas a epidemia cancelou tudo. E essa interrupção, que afectou a actividade normal de milhares de músicos, deu a Silva oportunidade para acabar um novo álbum. Cinco, com catorze canções que compôs em co-autoria com o seu irmão Lucas, é lançado esta quinta-feira nas plataformas digitais, e há-de sair posteriormente em CD. O nome vem de ser o seu quinto álbum de originais, embora seja o seu sexto a solo. Lançou primeiro Claridão (2012), depois Vista Pro Mar (2014), Júpiter (2015) e Brasileiro (2018), gravando pelo meio Silva Canta Marisa (2017), com versões de canções de Marisa Monte, mas que continha um original seu.

Nascido em 1988 em Vitória, no estado brasileiro do Espírito Santo, Silva esteve em Portugal várias vezes, umas das quais logo no lançamento de Brasileiro, no festival Sol da Caparica, em 2018. Os espectáculos que tinha marcados para 2020 assinalavam o final dessa tournée, como ele diz ao PÚBLICO: “Tinha shows marcados para Julho em Lisboa, mas foram cancelados por causa da pandemia. Era a parte final da tournée de Brasileiro: Portugal, Londres e eventualmente Madrid.”

Isso empurrou-o para um isolamento que quis aproveitar da melhor forma: “Fiquei todos esses meses em Vitória, trancafiado.” O novo disco já tinha começado a ganhar forma, mas ainda lhe faltava consistência: “A gente [Silva e o irmão, Lucas] tinha alguns esboços, mas eu comecei a trabalhar neste álbum um pouquinho antes da pandemia, logo que acabou o Carnaval, nos começos de Março: a escolher músicas, a ver quais seriam as melhores ideias, as referências musicais. Então eu e o meu irmão fomos para a Bahia, para finalizar algumas músicas num lugar que a gente acha que é muito bonito [a cidade de Caraíva], esperando que a natureza nos inspirasse. Tínhamos já umas dez canções e ao longo do começo da pandemia compusemos mais umas doze.” Acabaram por escolher catorze e a ida para estúdio foi para trabalhar os arranjos, antes de iniciar a gravação.

Uma quarentena no estúdio

“Eu fiz uma quarentena, quando fui p’ra estúdio”, diz Silva. “Trabalhava com um engenheiro de áudio, só nós dois, e a gente convidava alguns músicos para virem tocar. Aí vinha todo esse processo, com testes de covid para entrar no estúdio e gravar, um por um.” Um entrave que, por outro lado, acabou por ser benéfico porque lhe alargou o horizonte temporal: “Ao mesmo tempo que a pandemia estava, e está, a ser muito difícil para todo o mundo, acabei por aproveitar esse lado, porque se estivesse num mundo normal, a funcionar normalmente (com tournées e um milhão de coisas para fazer), talvez eu não tivesse tanto tempo para gravar como tive com este disco.”

A par de guitarras, bateria, baixo, piano e percussões, Silva recorreu ainda a sopros (saxofones, trompete) e cordas (em quinteto ou num trio de violinos) em vários momentos das gravações. “Gosto muito de cordas e sopros. Nos meus concertos, nos últimos três a quatro anos, comecei a experimentar usar sopros no palco e não consigo mais ficar sem eles. Queria uma sonoridade vibrante, orgânica, queria muito que o disco não soasse datado.”

Comparando com o disco anterior, Silva sublinha as mudanças: “Acho que o Brasileiro sou eu assumindo a minha conexão com a música brasileira. Houve uma fase de um estrangeirismo muito grande, em que todo o mundo queria soar como uma banda de Londres ou Nova Iorque. E em Brasileiro eu quis assumir as minhas raízes, voltei a ficar fascinado com João Gilberto, voltei a ouvir as músicas brasileiras que eu mais amo. Agora, neste meu quinto disco autoral, sinto que já estou mais seguro e achei um jeito de fazer música que talvez seja o que eu mais gostei até hoje. Sou mais eu, agora.”

“ Como quando se chora sorrindo ”

Abrindo com Passou passou e Sorriso de agogô, temas já lançados em single e com videoclipes no YouTube, o disco fecha com Soprou e Má situação, o primeiro contando com a participação de Criolo (voz) e o segundo com Pretinho da Serrinha (cavaquinho, percussão e coro). “Criolo é um artista que eu sempre quis fazer alguma coisa com ele, sou fã. E Pretinho da Serrinha é um dos músicos que eu melhor conheço do samba, um músico maravilhoso. E eu, que venho da música erudita, acho fascinante a maneira como ele consegue fazer uma música tão refinada.” Outro nome relevante no disco é o de Raphael Herdy (gravação, misturas, programações), que trabalhou com nomes como Lulu Santos, Fernanda Takai, Marisa Monte ou Wim Wenders.

O fecho com um samba, Má situação, é um fecho com festa, apesar do momento que se vive. Silva diz: “É uma alegria como quando se chora sorrindo, tem muito a ver com o espírito brasileiro.”