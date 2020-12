Património cultural poderá vir a gerar o triplo da receita só em bilhetes? Novo estudo diz que sim

O património cultural entra muitas vezes no discurso dos políticos quando se evoca um facto histórico e se fala de identidade ou do sentimento de pertença a um lugar. Está lá muitas vezes, também, se o tema é o turismo fora dos grandes centros ou o combate à desertificação do interior do país. Mas passar do discurso à criação de estratégias que olhem para o património classificado como âncora do desenvolvimento sustentado do território não tem sido fácil.

