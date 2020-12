“Recuperação verde da pandemia” tem de ser reforçada, avisa ONU em relatório

O processo (não intencional) de redução das emissões conseguido em 2020, empurrado por uma pandemia que abrandou a economia mundial, tem de continuar e, mais do que isso, tem de ser reforçado. O mais recente relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP, na sigla em inglês), divulgado esta quarta-feira, apresenta o novo conceito de “recuperação verde pandémica”, mas nota que a queda de 7% nas emissões registada este ano “traduz-se apenas numa redução de 0,01 grau Celsius do aquecimento global até 2050”. A cientista Joana Portugal Pereira é uma das autoras do documento e sublinha que para cumprir os objectivos do Acordo de Paris é essencial que os planos de recuperação económica anunciados para lidar com o impacto desta pandemia e que já somam 12,9 biliões de dólares [10,6 biliões de euros] financiem “uma transição para uma economia verde”.

