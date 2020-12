Vem aí um novo currículo para a Matemática

O ensino da Matemática terá, em breve, um novo programa, fruto de uma reforma que será transversal, revendo as metas da disciplina desde o 1.º ciclo até ao final do ensino secundário. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Educação, João Costa, durante uma sessão de apresentação do TIMSS 2019 – um grande estudo internacional sobre o desempenho dos estudantes em Matemática e Ciência, cujos resultados foram conhecidos esta terça-feira. A decisão do governo vai ao encontro das conclusões recentes do Grupo de Trabalho de Matemática.

