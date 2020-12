Quatro empresas portuguesas no topo da transparência e acção climática

A pandemia de covid-19 parece não ter posto em causa o empenho de algumas empresas em investirem na transparência e na acção climática, conclui um relatório da organização internacional CDP, que mantém um sistema de informação ambiental global muito centrado no mundo empresarial. O inquérito anual que promove para avaliar as acções desenvolvidas pelas empresas no âmbito das alterações climáticas, segurança da água e das florestas resultou num aumento das que atingiram a chamada “Lista A”. Entre elas há quatro portuguesas, quando no ano passado era apenas uma. Mas, ainda assim, a percentagem de empresas avaliadas que chegaram ao topo representam apenas 5% do total.

São mais mas ainda são demasiado poucas as empresas que pela sua acção e transparência na divulgação de informação conseguiram atingir o melhor resultado na lista desenvolvida pela CDP, cujo mote é “transparência, visão, acção”. Este ano, de um universo de mais de 5800 empresas cujas respostas ao inquérito da organização não-governamental foram validadas, 317 chegaram à Lista A (mais 50% do que no ano passado, refere a CDP), e entre elas estão os CTT, a EDP, a The Navigator Company e a Sonae (proprietária do PÚBLICO). No ano passado, apenas a EDP tinha conseguido esta distinção.

O número de empresas que chegou ao topo dos critérios da CDP em pelo menos um dos três factores avaliados representa “um grande aumento comparado com o ano passado, apesar dos desafios sempre crescentes da covid-19”, salienta a instituição em comunicado. Mas, a verdade é que não representam mais de 5% de todas as que responderam à organização. E, se se olhar para aquelas que conseguiram atingir uma pontuação perfeita - um “A” nos três factores - o número baixa drasticamente: são apenas dez, incluindo a Danone ou a L’Oreal. No ano passado eram seis.

Por cá, as quatro empresas incluídas na “Lista A” alcançaram um lugar no topo das classificações no campo das alterações climáticas, sobretudo graças à transparência das suas acções, enquanto a EDP conseguiu também atingir o topo ao nível da segurança na água.

Das mais de 300 empresas que chegaram à Lista A, 40% estão na Europa e 20% nos Estados Unidos. O aumento dos bons resultados, em comparação com o ano passado, levam os responsáveis da CDP a considerar que houve “um aumento da preocupação ambiental entre o mundo empresarial em 2020”.

O lado menos optimista do relatório é aquele que indica que a grande maioria das empresas ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de transparência e acção ambiental: 74% tiveram uma classificação “C” ou “D”, o que, no entender da organização não-governamental significa que “estão só a começar” o trabalho nesta área, enquanto outras 3700 empresas tiveram um muito negativo “F”, por não divulgarem a informação “apesar dos pedidos de investidores e clientes”. “Espera-se que estas companhias venham a sofrer um aumento da pressão para demonstrarem que estão a levar os riscos ambientais a sério”, diz a CDP.

Apesar do muito que ainda há por fazer, Maxfiel Weiss, director da CDP Europa, prefere focar-se nos aspectos positivos que resultam deste mais recente inquérito da organização. “Exactamente cinco anos depois de os líderes mundiais terem assinado o Acordo de Paris, é encorajador ver que há mais 70% de companhias a divulgar a sua acção climática e que, este ano, mais de 300 tenham conseguido chegar à Lista A”, disse.