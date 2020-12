“Novo” centro do aeroporto do SEF tem sala para isolar imigrantes

O “novo” centro de instalação temporária para imigrantes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) tem uma sala de isolamento para imigrantes. O espaço foi remodelado, abriu em Agosto e tem um novo regulamento criado depois da morte do ucraniano Ihor Homenyuk a 12 de Março, da qual são suspeitos três inspectores do SEF que estão em prisão domiciliária acusados de homicídio qualificado. Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva são suspeitos de terem agredido brutalmente Ihor Homenyuk justamente numa sala onde eram atendidos os detidos por uma equipa de Médicos do Mundo mas que funcionava como sala para isolar imigrantes, sem estar vigiada.

