Novo estado de emergência. Que restrições se aplicam ao meu concelho?

Rumo ao Natal, o país entra esta quarta-feira à meia-noite (até dia 24) no sexto período de estado de emergência com a percepção de que os casos de covid-19 têm vindo a baixar no país desde que apertaram as regras de confinamento.

Da última quinzena para esta, verifica-se que, na zona da Grande Lisboa, seis concelhos passaram do 2.º grau de risco (“muito elevado”) para o terceiro (“elevado”): Amadora, Cascais, Oeiras, Odivelas, Sintra e Vila Franca de Xira. Lisboa e Loures permanecem com as restrições mais severas. Isto significa que aqueles seis municípios vêem levantada a proibição de circulação na via pública entre as 13h e as 5h aos sábados e domingos, ou seja, os estabelecimentos comerciais voltam a ter um horário de funcionamento mais próximo do normal.

O PÚBLICO questionou o gabinete do primeiro-ministro sobre se alguns destes concelhos vizinhos de Lisboa manteriam as restrições severas dado o risco de contiguidade de contágio, mas não obteve resposta. No passado, e nomeadamente na zona Norte, o Governo decidiu manter com as regras de risco muito elevado concelhos vizinhos dos do Tâmega e Sousa para impedir a propagação do vírus.

Na Área Metropolitana do Porto, que inclui 17 municípios, nove concelhos desceram do risco “extremamente elevado” para risco “muito elevado”, designadamente Arouca, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto, Vale de Cambra, Valongo e Vila Nova de Gaia. Ou seja, passaram do 1.º grau de risco para o 2.º, sendo que as medidas restritivas a aplicar se mantêm as mesmas.

Três níveis de risco

Os concelhos com níveis de risco extremo (mais de 960 novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias) e muito elevado (entre 480 e 960 novos casos por cem mil habitantes) obedecem a medidas mais severas. Existe ainda um nível intermédio, com restrições mais moderadas, e um nível de concelhos em que apenas se mantêm em vigor as medidas gerais do estado de emergência que abrangem todo o território nacional. Há 92 concelhos com risco elevado e 73 com risco moderado, mas serão nos 113 com risco extremamente elevado e muito elevado, a grande maioria na região Norte do país, e segundo os dados revelados no sábado pelo primeiro-ministro, que vão vigorar as regras mais severas para “preparar o Natal”.

O objectivo, segundo explicou António Costa, é que cheguemos à quadra festiva com o menor número possível de infecções activas. Se tal acontecer, o risco de existir um boom de casos a seguir ao Natal, por causa dos convívios familiares, será, à partida, menor. Assim, vai continuar a ser proibido circular na via pública nos fins-de-semana de 12-13 e 19-20 de Dezembro a partir das 13h nos concelhos de risco muito elevado e extremo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Caso a tendência de diminuição dos números da pandemia se inverta nas próximas semanas, o Governo afirmou que irá puxar o travão para conter um novo aumento descontrolado de casos, mortes e internamentos. Para tal, irá rever, no dia 18 de Dezembro, o mapa de risco e reavaliar a situação epidemiológica de cada concelho, procedendo, se necessário, ao agravamento das medidas.

Com H.P.