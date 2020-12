Desempenho das crianças portuguesas a Matemática piora. Governo culpa políticas de Crato

Portugal interrompeu quase um quarto de século de evolução no desempenho dos alunos do 4.º ano a Matemática no TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), um grande estudo internacional, realizado a cada quatro anos, cujos resultados mais recentes são divulgados esta terça-feira. A média nacional a esta disciplina caiu 16 pontos face ao anterior teste, de 2015. O Ministério da Educação responsabiliza as políticas implementadas por Nuno Crato, que deixou o Governo há cinco anos, pelo resultado.

