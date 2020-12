Covid-19 em Portugal: mais 81 mortes e 2905 infecções. Internamentos diminuem, recuperados aumentam

Portugal registou 2905 novos casos de covid-19 esta segunda-feira. Os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS) mostram que as novas infecções representam um ligeiro aumento em relação aos números do dia anterior (quando foram registados 2597 casos) e o mesmo acontece com o número de óbitos, que continua elevado. Do boletim mais recente constam 81 mortes por covid-19 (face às 78 de domingo). No total, desde Março, Portugal regista 327.976 casos confirmados 5122 vítimas mortais.

Mas há boas notícias. Há muito mais novos recuperados (mais do dobro) do que novos casos: em 24 horas, 6585 pessoas recuperaram da doença, num total de 252.428 casos de recuperação. Como consequência, também o número de casos activos desceu pelo segundo dia consecutivo: há menos 3761 infecções activas, mas o total ainda é elevado: 70.426.

Os números dos internamentos também diminuíram: há menos 104 pacientes em enfermaria, num total de 3263, e menos 14 nos cuidados intensivos, num total de 499. No domingo, mais 99 pacientes tinham dado entrada nos hospitais, fazendo com que este indicador atingisse um novo pico, com 3367 doentes internados.

Pelo menos 777.65 estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde, mais 267 do que no último balanço.

70% dos óbitos em doentes acima dos 80 anos

Olhando para a faixa etária das vítimas mortais, percebemos que grande parte das mortes ocorreu em pessoas acima dos 80 anos (57 vítimas mortais) e entre os 70 e os 79 anos (13 vítimas mortais). Foram registados dez óbitos em pessoas entre os 60 e os 69 anos e um num homem que tinha entre os 50 e os 59 anos.

Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 2439 são mulheres e 2683 homens — e, no que diz respeito às infecções, 114.300 são homens e 117.491 mulheres.​ Das 5122 pessoas que morreram até à data com covid-19 em Portugal, 2705 tinham acima de 70 anos, o que corresponde a cerca de 87%.

Norte com 54% dos novos casos

Grande parte dos novos casos continuam a ser registados em duas regiões: no Norte foram contabilizados 1584 infecções (54,5%) e 44 mortes e em Lisboa e Vale do Tejo 758 casos (26%) e 22 vítimas mortais.

Olhando para a distribuição dos casos por região, o Norte voltou a ter o maior número de casos acumulados: 172.536 e 2475 mortes — é a região com o maior número de vítimas mortais e com mais casos. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda: são 106.896 os registos de infecção e 1773 mortes por covid-19.

Já o Centro tem 33.572 infecções (418 nas últimas 24 horas) e 670 mortes (mais 13). O Alentejo totaliza 6990 casos (40 novos) e 128 mortes (mais uma). No Algarve há 5789 casos de infecção (mais 75) e 55 óbitos. A Madeira registou 986 casos de infecção (15 novos) e duas mortes desde o início da pandemia. Já os Açores registam 1207 casos (mais 15) e 19 mortes desde o início da pandemia.