Televisões querem fazer 15 debates a dois em Janeiro

As três televisões de sinal aberto – RTP, SIC e TVI – vão propor aos representantes dos candidatos à Presidência da República um modelo de debates para a realização de 15 duelos frente-a-frente entre os seis nomes que já se apresentaram à corrida a Belém. A intenção é transmitir todos os debates apenas em Janeiro, logo a partir do dia 2, quando já estiverem em período de pré-campanha, uma vez que a campanha formal arranca no dia 10.

