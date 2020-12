Com a apresentação da recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, fica, ao que tudo indica, concluído o leque de candidatos às presidenciais de 24 de Janeiro. Terão de formalizar as candidaturas entregando as 7500 assinaturas exigidas por lei até dia 24, véspera de Natal. Até agora, são estes os candidatos já conhecidos.

Ana Gomes já tem as 7500 assinaturas

Ana Gomes apresentou oficialmente a sua candidatura a 8 de Setembro. Fê-lo sozinha. Sem máquina de campanha, sem tropas e quando já era claro que o PS não iria indicar apoio a qualquer candidato. A socialista sempre defendeu que o seu partido deveria ter um candidato próprio, embora não estivesse na sua mente ser ela a avançar. Acabou por ir a jogo, depois de António Costa, ainda que indirectamente, ter declarado o seu apoio a uma eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Com o andar dos dias, a diplomata foi ganhando apoios. Tem consigo o PAN e o Livre, alguns dirigentes e governantes socialistas, alguns históricos do partido e muitos membros da Juventude Socialista, mas também há muita gente do PS que não “casa” com a sua candidatura.

Foto Ana Gomes Daniel Rocha

A pré-campanha tem tido por base debates entre portas e transmitidos pela Internet e algumas visitas a empresas e instituições, tendo já quase dado uma volta ao país. A socialista sabe que será quase impossível bater Marcelo na primeira volta, mas mostra-se esperançada que haja uma segunda volta, com ela dentro da corrida. Fonte da direcção da campanha garante que já recolheram as 7500 assinaturas necessárias, mas vão continuar na rua para evitar qualquer falha que possa ocorrer no processo de validação.

Marisa Matias tenta repetir feito

Quando, há cinco anos, se candidatou pela primeira vez à Presidência da República, Marisa Matias conseguiu o melhor resultado de sempre para um candidato apoiado pelo Bloco de Esquerda. A eurodeputada do Bloco ficou em terceiro lugar da corrida a Belém, com 10,12% dos votos. Agora, sem se comprometer com metas, Marisa Matias continua a querer “o melhor resultado possível”. Por disputar parte do eleitorado de Ana Gomes, com quem tem uma amizade da qual se orgulha, Marisa Matias foi confrontada com a possibilidade de desistir em favor da ex-eurodeputada socialista. No entanto, foi taxativa e afastou qualquer hipótese de desistir.

Foto Marisa Matias José Sena Goulão/Lusa

Apresentou a sua candidatura no Largo do Carmo, em Lisboa, de cravo na mão. Em tempos de pandemia e de crise, Marisa quer ser “a candidata contra o medo”. A sua recolha de assinaturas nas ruas terminou este domingo, pelo que a formalização estará para breve. Ao seu lado, Marisa conta com o apoio do sociólogo Boaventura Sousa Santos, do economista Ricardo Cabral e da escritora Maria Teresa Horta.

Tiago Mayan Gonçalves, o candidato liberal

Apresenta-se como o candidato da alternativa liberal e é nesse espaço que quer conquistar votos. Tiago Mayan Gonçalves, advogado, de 43 anos, acredita que há um eleitorado sobretudo mais à direita que rejeita Marcelo Rebelo de Sousa, mas também André Ventura. Apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan conta ir buscar votos ao eleitorado do PSD e do CDS, aos que são contra o excessivo peso do Estado na sociedade. Nas suas próprias palavras, o candidato situa-se num “espaço que congrega liberais e aqueles que não se revêem num Presidente que abdicou de o ser ou em populistas de esquerda e de direita”.

Foto Tiago Mayan Gonçalves Lusa/Manuel de Almeida

Na apresentação da candidatura, em Julho passado, Tiago Mayan Gonçalves assumiu um discurso crítico do sistema: “Sou um cidadão como vocês, farto da bolha em que o sistema político vive, alheado da vida dos portugueses. Sou descomprometido. Não estou envolvido em teias de interesses, de cumplicidades e de conveniências, dos séquitos e das elites do Terreiro do Paço”. Quanto ao número de assinaturas necessário, fonte da candidatura adiantou que o objectivo de superar as 7500 “está no bom caminho”.

João Ferreira a trilhar caminhos mais altos no PCP?

Tem sido a cara do PCP em batalhas eleitorais de peso nos últimos anos: liderou duas vezes a lista às europeias, outras tantas a corrida à Câmara de Lisboa. E se para o Parlamento Europeu, em 2014, João Ferreira levou a CDU aos três eurodeputados, no ano passado perdeu um e quase metade dos votos; mas em Lisboa conseguiu aumentar os votos. Acumula o lugar de eurodeputado com o de vereador e é visto como um nome de peso para o futuro do PCP. Foi sucessivamente apontado como um possível adjunto ou “vice” para Jerónimo no congresso de Loures, para assegurar a transição da liderança do partido. Um cenário ajudado pelo facto de tanto Carvalhas como Jerónimo terem sido candidatos presidenciais antes de subirem a secretário-geral. Para já, Ferreira subiu à comissão política do comité central.

Foto João Ferreira Lusa/António Cotrim

Com a CDU sucessivamente em queda a cada eleição que passa desde a “geringonça”, a tarefa de João Ferreira em Janeiro não será fácil, embora Edgar Silva tenha deixado em 2016 a fasquia mais baixa do que nunca: 183 mil votos, 3,94%, um quinto lugar. A mensagem de João Ferreira tem passado por colar Marcelo às “políticas de direita” de António Costa, num retrato de um Presidente que olha mais para o capital do que para os portugueses, que se tem dobrado aos interesses europeus em vez de vincar a soberania portuguesa, que privilegia o afecto em vez da acção.

André Ventura a disparar contra todos e a medir o seu peso

Foi o primeiro a lançar-se na corrida, no início de Março, num sítio inusitado, Portalegre, e tem aproveitado o palco do Parlamento para se promover, não se coibindo de atirar com os números das sondagens ao Bloco e ao PCP, que têm candidatos próprios. A pandemia reduziu as acções de campanha, mas Ventura fez jantares mensais em vários distritos com apoiantes.

André Ventura diz que já conseguiu chegar às dez mil assinaturas e que as tenciona entregar no Tribunal Constitucional até dia 20. Será nessa altura que irá pedir a suspensão do seu mandato de deputado para se dedicar à campanha.

Foto André Ventura Nuno Ferreira Santos

O líder do Chega tem um discurso habitual nos comícios em que dispara ironias e acusações contra todos num estilo muito truculento, mas com preferência por Marcelo e Ana Gomes (já prometeu que se demite se tiver menos votos que a ex-eurodeputada, mas entretanto recuou). As presidenciais são um teste para medir o peso eleitoral do Chega no país já com um olho nas legislativas e o outro no PSD.

Tino de Rans, o repetente

Vitorino Silva (conhecido por Tino de Rans), calceteiro de Penafiel, candidatou-se em 2016, tendo obtido 3,2% dos votos, ficando perto do então candidato do PCP. Este militante socialista, que se tornou conhecido num congresso do PS (em 1999) em que fez um discurso entusiasmado, anunciou a candidatura em Setembro, tendo apelado a que a data das eleições fosse adiada por causa da pandemia.

Foto Tino de Rans Daniel Rocha

E ainda...

Na corrida, poderão entrar ainda mais duas personalidades que já declararam publicamente querer reunir as assinaturas necessárias para formalizar candidatura: Bruno Fialho, advogado e presidente do Partido Democrático Republicano, fundado pelo advogado e ex-eurodeputado Marinho Pinto; Paulo Alves, empresário de Felgueiras e membro do partido Juntos pelo Povo, e Orlando Cruz, taxista reformado de Vila Nova de Gaia, que já anunciou ser candidato em ocasiões anteriores, mas não reuniu as assinaturas necessárias para formalizar candidatura.