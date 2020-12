O nosso “não” ao mecanismo do Estado de direito é um “sim” à Europa unida e solidária

Uma crise como esta acontece uma vez a cada cem anos. A escala de perdas causadas pela epidemia do coronavírus ainda se revelará. Contudo, já hoje vemos as dificuldades que as pessoas estão a atravessar, os sectores da economia afectados, as famílias em desespero pela perda dos entes queridos. Mesmo com a vacina no horizonte, os nossos problemas não desaparecerão tão cedo. Os europeus ainda não viram o aguardado raio de esperança. E é da União Europeia e da sua força, bem como do esforço comum dos Estados-membros e da sua eficácia, que depende se os europeus vão conseguir recuperar a confiança no futuro.

A pandemia da covid-19 é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez temos a possibilidade de responder ao desafio em conjunto, sendo uma Europa independente e unida após 1989. É uma grande oportunidade. Ao mesmo tempo, é um grande ponto de interrogação: será que conseguimos ultrapassar o peso histórico desta prova? Acredito que os historiadores irão descrever este momento como uma altura de um grande teste para a Europa.

Porém, neste momento decisivo que exige uma solidariedade comum, despertou-se na Europa um espírito de divisão. Como se o tremendo esforço do Fundo de Recuperação fosse para ser destruído por algo que sempre foi a fraqueza do nosso continente: a tendência para discussões e para procurar o que nos divide, e não o que nos une. A maneira como a condicionalidade do Estado de direito é para ser incluída na resolução, não só suscita sérias dúvidas quanto à base jurídica do mecanismo, como também mina os princípios da confiança e da cooperação leal entre os Estados-membros e das instituições da UE. As acções actuais que contornam os Tratados resultam num estado de grande incerteza jurídica. É isto que queremos oferecer aos nossos cidadãos, em resposta a uma situação dramática em que se encontraram devido à pandemia? Incerteza e disputas políticas?

O problema grave e o paradoxo da actual UE é o facto que, apesar da ênfase constante na importância da diversidade, a mesma não consegue aceitar a diversidade dos sistemas jurídicos e constitucionais enraizados nas tradições dos diferentes países. A nossa comunidade é composta por diferentes modelos de democracia, porque as nações da Europa diferem umas das outras. A Quinta República Francesa e a República Federal da Alemanha não são semelhantes. É natural, pois uma foi estabelecida pela vontade do povo francês, a outra pela vontade do povo alemão. Italianos ou polacos, portugueses ou checos, todos têm o direito de ser diferentes. A UE deve procurar a solidariedade na diversidade, só então a sua unidade será construtiva e benéfica. A diversidade é, afinal, um tesouro europeu, não uma maldição.

Exigimos igualdade e respeito pelos Tratados. A UE não pode subverter as suas próprias regras, nem as pode mudar a pedido político de alguns Estados-membros. A regulamentação relativa à protecção dos interesses financeiros da UE é secundária em relação ao Tratado da União Europeia, e por essa razão não pode contornar, substituir ou modificar as regras deste Tratado. O mecanismo de condicionalidade do Estado de direito incluído na Regulamentação é uma evasão, de certa forma “sobrescreve” a lei por cima do Tratado, mais precisamente, por cima do artigo 7.º do TUE. É preciso dizer claramente: o mecanismo desenhado para proteger o cumprimento do Estado de direito pelos Estados-membros contorna em si a lei da UE, ameaçando, dessa forma, o Estado de direito.

Foto Polónia e Hungria estão contra o novo regime de condicionalidade dos fundos europeus REUTERS/Kacper Pempel

Hoje, esse mecanismo, arbitrário e motivado por razões políticas, é dirigido contra a Polónia, mas como podemos ter a certeza que amanhã não será dirigido contra outro Estado-membro que se recuse a conformar-se à vontade política das instituições de Bruxelas?

A UE frequentemente vê disputas ou diferenças de opinião, mas também temos mecanismos que permitem chegar a acordo. Acredito firmemente que somos capazes de encontrar uma solução que respeite a letra e o espírito dos Tratados. Ou talvez isso seja um jogo de alguns “atores” que não querem que o Fundo de Recuperação comece efectivamente a funcionar? Talvez não queiram contribuir para o orçamento comum, beneficiando, aliás, do mercado comum europeu o máximo possível?

Hoje todos temos um objectivo, e este objectivo – a recuperação económica da Europa – deve ser a nossa linha de orientação.

O mecanismo, na sua forma actual, leva a interpretações perigosas. Coloca um grande poder e arbítrio nas mãos de entidades sem a legitimidade democrática ou, pelo menos, de entidades com um considerável “défice democrático” em comparação com os parlamentos nacionais. Isso ameaça profundamente todos os Estados-membros e o futuro da União inteira. Os que acreditam ser imunes, não conseguem compreender a dimensão de arbitrariedade deste mecanismo.

Afinal, não é tão difícil imaginar que um poder político na UE possa não gostar de uma reforma constitucional ou económica introduzida num determinado Estado-membro. Basta afirmar na imprensa e no Parlamento Europeu que essa reforma viola o Estado de direito, e assim abrir o caminho para o corte dos fundos. Realmente é isso que queremos? Permitir tanta arbitrariedade? Criar tais forças centrífugas que essa regulamentação causaria?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Essa solução proporciona oportunidades sem precedentes para exercer pressão política no decurso dos assuntos da política interna dos Estados-membros. Enfatizo: da política interna. Hoje, esse mecanismo, arbitrário e motivado por razões políticas, é dirigido contra a Polónia, mas como podemos ter a certeza que amanhã não será dirigido contra outro Estado-membro que se recuse a conformar-se à vontade política das instituições de Bruxelas? Os Tratados respeitam e protegem a soberania, enquanto o novo mecanismo a viola e gravemente limita.

A desaprovação desta situação, o veto, não enfraquece a UE. O veto é um mecanismo incorporado na realidade das estruturas da UE, consistente com o espírito da Comunidade e da sua natureza democrática. É uma válvula de segurança necessária para a existência da União. É um método para proteger o compromisso, e uma barreira à imposição da vontade dos que de momento estão mais fortes. É uma confirmação do facto de que o voto de cada Estado-Membro tem o mesmo peso.

Charles de Gaulle afirmou: “Em nome do presente sacrifica-se o futuro, simplesmente por não se conseguir dizer ‘não'”. A Polónia sente-se responsável pelo futuro da Europa. Por isso, o nosso “não” ao mecanismo hoje proposto é, ao mesmo tempo, um “sim” à Europa verdadeiramente unida na diversidade, livre, igual e solidária.