Marcelo e Camarate

O jornal PÚBLICO incluiu, na sua edição de ontem, 6 de Dezembro, um editorial intitulado “O cidadão Marcelo e o atentado de Camarate”, assinado pela directora-adjunta Ana Sá Lopes. O editorial critica a opinião manifestada por estes dias, a respeito do sinistro, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa posição que não é nova. Reafirmá-la só o enobrece.

O editorial do PÚBLICO poderia ser objecto de vários comentários. Quero referir apenas um ponto. É a frase: “Mas o Estado português não provou a tese do atentado – e até foi absolvido em 2011 pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos da acusação de ‘negligência’.” É uma afirmação que pode induzir em erro os leitores e, por isso, peço esclarecimento dos factos.

O Estado português não provou a tese do atentado, porque não quis. Não provou nem essa tese nem qualquer outra. Nunca levou o caso a julgamento. Se o caso chegou a estar nos tribunais foi porque as famílias das vítimas, em cima da expiração do prazo de prescrição (15 anos!), tiveram de substituir-se ao Ministério Público e deduzir acusação particular perante a omissão da acusação pública. Esta, a seguir, não chegou a julgamento, porque o processo foi conduzido para a inconclusão.

Não é também rigoroso dizer-se que o Estado foi “absolvido” pelo Tribunal de Estrasburgo. Desde logo, não se tratava propriamente de “negligência”, mas da violação do artigo 6.º, n.º 1 da Convenção: “Direito a um processo equitativo”. Na verdade, perante a queixa apresentada pelas famílias das vítimas, o Tribunal considerou (a meu ver, mal, mas considerou) que “não houve violação do artigo 6.º, n.º 1 da Convenção”, em razão de “o Tribunal não [poder] imiscuir-se na maneira como os tribunais nacionais apreciaram e valoraram os meios de prova” – o que não é uma absolvição, mas abstenção de julgar.

O mais relevante, porém, neste caso em Estrasburgo é que o Estado Português apresentou aí a sua defesa, respaldado nos trabalhos dos inquéritos parlamentares, que concluíram pelo atentado. Assim consta das conclusões públicas da IX Comissão Parlamentar de Inquérito: o Estado Português declarou ao Tribunal Europeu que “assume e respeita na sua própria esfera o resultado dos trabalhos das comissões parlamentares de inquérito” – no original: “le Gouvernement Portugais assume et respecte, dans la propre sphère, le résultat des travaux des successives Commissions parlementaires d’enquête.”

Por sinal, o Presidente da República não fez mais do que isto. E, sendo esta a verdade que conhece – e em que acredita –, fez muito bem. Como cidadão e também Presidente.

José Ribeiro e Castro, advogado e antigo líder do CDS

A opinião do PÚBLICO

Como leitor diário do PÚBLICO desde o início (já lá vão 30 anos), agradeço-vos pelo excelente jornalismo dos vossos profissionais e por aceitarem publicar alguns artigos de opinião de elevada qualidade, como, por exemplo, os de hoje (07.12.2010) de Arlindo Oliveira, Boaventura S. Santos e Rui Tavares. Não costumo ler artigos de políticos, pois eles nunca lêem os nossos (não políticos profissionais), mas leio, por exemplo, os de Rui Tavares, pois é um historiador de elevado mérito. Aliás, lamento que o PÚBLICO publique tantos artigos de políticos, pois apenas servem para se atacarem uns aos outros, como estão habituados a fazer nos debates da Assembleia da República (divertem-se a vociferarem uns contra os outros, em vez de procurarem resolver os problemas do país). Aliás, o PÚBLICO está no seu direito de, também, cometer erros, como, por exemplo, a retirada do Bartoon (Luís Afonso) da última página.

Jorge Paiva, Coimbra

Palavra de bispo

Assim disse D. José Ornelas: “Mas, para que os nossos avós cheguem ao próximo Natal [2021], se calhar é necessário que neste Natal não estejamos juntos, porquanto isso seja triste e desolador.” Se insistirmos em meter a cabeça na areia, pode muito bem acontecer que este Natal pode ser o último. Já falei com os meus filhos e netos, e vou seguir as palavras do bispo.

Quintino Silva, Paredes de Coura