Nepal e China chegam a acordo quanto à altura do Monte Evereste

O Monte Evereste é ligeiramente mais alto do que o pensado, de acordo com uma nova medição conjunta feita pela China e Nepal. Até agora, as duas nações tinham um entendimento diferente quanto à altura do ponto mais elevado do mundo, um debate e disputa que teve um ponto final esta terça-feira: o Evereste tem, oficialmente, 8848,86 metros de altura.

A discórdia prendia-se com três metros de diferença. A China calculava a altura do Evereste tendo como referência o ponto máximo de existência de rocha. O Nepal, contudo, tomava em consideração a camada de neve que cobre o pico, pequeno detalhe que se traduzia nessa diferença de medições.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Existiam também dúvidas quanto a eventuais alterações na altura provocadas pela passagem do tempo e outros fenómenos. A medição chinesa teve por base uma subida realizada em 2005, com o Nepal a basear-se numa expedição indiana que remonta a 1954. Existia ainda a hipótese de um forte terramoto registado há cinco anos, que chegou a ter uma magnitude de 7,5 na Escala de Richter — poderia ter afectado a altura do monte.

Os dois países enviaram equipas ao topo do Evereste, munidas de equipamentos de localização GPS. “Assim que o sinalizador foi colocado no pico, observadores colocados em estações em redor do cume mediram a distância entre os seis pontos e o sinalizador. Algo que significa que pelo menos seis triângulos podiam ser calculados para determinar a altura da montanha”, explicou Jian Tao, um dos investigadores chineses, a um jornal diário chinês e citado pelo The Guardian.

O ministro dos Negócios Estrangeiros nepalês, Pradeep Kumar Gyawali, exultou a montanha como um símbolo eterno de amizade entre os países. A intenção de chegar a uma medição conjunta foi anunciada publicamente em 2011, com o Governo nepalês a aceitar fazer, pela primeira vez, uma excursão ao topo para medir a altura do monte. Nove anos depois, o resultado foi conhecido esta terça-feira.