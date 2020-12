Lloyd Austin, antigo comandante dos EUA no Iraque, a caminho do Pentágono

Pela primeira vez em 231 anos de História, as forças militares dos Estados Unidos da América vão ser lideradas por um afro-americano, numa escolha do Presidente eleito, Joe Biden, para reforçar a diversidade no topo dos principais departamentos e agências do país. Aos 67 anos, Lloyd Austin, um general de quatro estrelas na reforma, foi o escolhido para ocupar o cargo de secretário da Defesa, depois de uma carreira recheada de primeiras vezes no topo da hierarquia militar.

