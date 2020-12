Especialista da ONU em tortura pede libertação imediata de Julian Assange

O relator especial de tortura da Organização das Nações Unidas (ONU), Nils Melzer, pediu esta terça-feira a libertação imediata de Julian Assange, enquanto o fundador da WikiLeaks aguarda a decisão sobre o pedido de extradição do australiano para os Estados Unidos. O pedido foi endereçado pela Justiça norte-americana, que pretende julgar a divulgação de documentação militar e diplomática secreta na página WikiLeaks.

O hacker, jornalista e activista está actualmente detido numa prisão de alta segurança em Londres, encontrando-se em isolamento. Antes de ser transferido para este estabelecimento prisional, permaneceu quase sete anos na embaixada do Equador. A mensagem do relator da ONU está publicada na página do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, com Nils Melzer a condenar o facto de as autoridades britânicas manterem a detenção sem que o activista tenha sido condenado por qualquer crime.

“O senhor Assange não é um criminoso condenado e não representa uma ameaça, portanto o seu isolamento prolongado numa prisão de segurança não é necessário nem proporcional, carecendo de uma base legal”, considera Nils Melzer, que visitou o australiano na prisão em Maio.

Na altura, o foco da visita prendeu-se com a extradição do activista australiano para os Estados Unidos, com o relator da ONU a considerar que esta extradição poderá significar uma violação de direitos humanos. Contudo, o Nils Melzer coloca igual ênfase no surto de covid-19 que assola a prisão onde Assange está detido, confirmando 65 casos positivos numa população prisional de 160 reclusos. O fundador do WikiLeaks é um potencial doente de risco caso contraia a infecção, devido problemas de saúde que enfrenta.

Para o relator Nils Melzer a detenção do activista aliada ao confinamento imposto a Assange pode ser considerado uma forma de tortura e um tratamento desumano e degradante. “Os direitos de Julian Assange têm sido gravemente violados há mais de uma década. Tem de ser permitido agora que ele tenha uma vida familiar, social e profissional normal, para recuperar a saúde e preparar adequadamente a sua defesa contra o pedido de extradição para os Estados Unidos que está pendente”, explica Nils Melzer.

Julian Assange foi o principal responsável pelo Wikileaks, um projecto que permitiu a divulgação documentos confidenciais pertencentes a vários ramos de defesa e diplomacia dos Estados Unidos. A publicação destas informações sob segredo de Estado foi considerada uma das maiores brechas de segurança na história dos EUA. Uma das denúncias publicadas na página da WikiLeaks — baptizada com o nome Homícidio Colateral — continha vídeos de bombardeamentos no Iraque e Afeganistão, que teve como alvo civis e dois jornalistas da agência Reuters.

Foi alvo de um pedido de extradição feito pela Justiça sueca motivado por uma investigação por suspeitas de agressão sexual, mas refugiou-se na embaixada do Equador em 2012, onde passou quase sete anos de isolamento. A única saída do prédio em Londres foi a definitiva: a 11 de Abril de 2019, Assange foi detido pela polícia britânica, com os Estados Unidos a pedir a extradição do hacker, jornalista e activista que publicou documentação sensível do país.

Há quem tema pela saúde mental do jornalista, com a defesa de Assange a considerar que o fundador da WikiLeaks poderá tentar o suicídio caso seja enviado para os Estados Unidos, onde enfrentará uma possível pena de 175 anos por crimes de espionagem.