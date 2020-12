Mais uma peça para estudar o Terramoto: o cocó

É provável que nos dias que antecederam o Terramoto de 1755 os habitantes de uma casa do Rossio tenham comido lacticínios ou sardinhas. E também não é de excluir que um desses residentes sofresse de cálculos renais. Decorridos 265 anos desde a catástrofe, íntimos detalhes sobre a alimentação e o trânsito intestinal desses lisboetas estão postos a descoberto e são objecto de estudo para melhor se compreender como se vivia na cidade de então.

Os responsáveis por tão inesperada calhandrice são os arqueólogos que encontraram no Rossio parte de uma casa que desabou no dia do terramoto. Ainda lá estavam preservadas duas divisões com utensílios do quotidiano oitocentista. Entre eles, um calhandro alto, intacto e cheio de fezes. “Nunca se encontraram estes elementos numa escavação arqueológica. Tivemos muita sorte em apanhar um ambiente que ficou selado”, comenta Vanessa Filipe, uma das arqueólogas que trabalhou no local.

Foto Vanessa Filipe e, atrás, uma representação de como seria o pátio posto a descoberto Daniel Rocha

Na exposição que recentemente abriu na Biblioteca Palácio Galveias não estão visíveis os dejectos, apenas o calhandro, mas sobre eles exibem-se alguns resultados da análise feita pelo Laboratório Hércules, da Universidade de Évora. Sabe-se que as fezes naquele bacio não são do dia 1 de Novembro em que a terra tremeu e que o seu autor tinha “uma alimentação muito rica em carne”, explica Vanessa. “Esta investigação ainda não está finalizada. Há, por exemplo, a hipótese de sabermos se é de homem ou de mulher.”

O dia em que a casa foi abaixo, patente até 26 de Fevereiro de 2021, mostra o que foi descoberto no subsolo da Praça D. Pedro IV quando a Câmara de Lisboa decidiu ali instalar ecopontos enterrados, em 2018. Há dois anos, numa conversa com o PÚBLICO, os arqueólogos da empresa Cota 80-86 já se mostravam entusiasmados com a habitação em que tinham tropeçado. Desde então, algumas hipóteses desfizeram-se e várias certezas surgiram.

A casa, que ficava numa das esquinas da praça, em frente ao que hoje é uma loja de tecidos, tinha mais de cem anos quando se deu o terramoto. Há um registo de 1634 que dá conta da sua existência e um de 1662 que indica uma ampliação. Em 1755 teria quatro pisos, sendo o rés-do-chão virado ao Rossio ocupado por duas lojas e as traseiras ocupadas por um pátio, uma cozinha e uma divisão de arrumos. “Sabemos quanto é que as casas mediam de largura e profundidade porque tudo estava perfeitamente inventariado”, explica o arqueólogo José Pedro Henriques. “Como depois do terramoto se ia demolir, havia necessidade de compensar os proprietários e, por isso, fez-se o inventário.”

Quando se deu o abalo e a casa colapsou, vieram parar ao piso térreo os objectos de todos os outros pisos. O quarteirão foi aterrado e, por baixo das camadas superficiais de terra, permaneceram intactos os vestígios do antigo imóvel – o que permitiu agora abrir uma autêntica cápsula do tempo do dia do terramoto.

“Na Praça do Rossio viviam os magistrados, os médicos do Hospital Real, os grandes comerciantes do comércio ultramarino, o organizador das touradas que faziam ali na praça”, explica Vanessa Filipe. “Os pisos térreos estão ocupados com actividades comerciais e os superiores são das famílias mais endinheiradas”, completa José Pedro Henriques. Graças à pesquisa da historiadora Delminda Rijo, do Gabinete de Estudos Olisiponenses, foi possível concluir que o prédio pertencia desde 1717 ao Marquês de Ravara, que habitava no Bairro Alto. Ainda se desconhece quem eram os seus efectivos residentes, uma vez que a casa estava no território da antiga paróquia de São Nicolau e os registos paroquiais se perderam.

Malandrices e cevada

Por baixo do pátio passava um caneiro que D. Manuel I mandara construir para canalizar a ribeira que corria pelo vale da Baixa até ao Tejo. Não era suposto que assim fosse, diz José Pedro, pois o traçado do caneiro devia acompanhar o traçado do arruamento que ali existia. “Há uma usurpação da via pública”, resume o arqueólogo. Esta privatização indevida do túnel de água levou a que o seu tecto, abaulado, fosse raspado para o chão ser mais liso. Com isso, a estrutura perdeu estabilidade e ficou mais vulnerável a abalos, como o que se verificou em 1755.

Foto A localização da casa na antiga praça e na actual configuração Daniel Rocha

Nesse pátio estava uma arca com cereais. Em 2018, Vanessa e José Pedro acreditavam que se tratava de trigo, mas agora sabem que, afinal, é cevada. “Além de estar guardada numa arca, está limpa, o que muito provavelmente significa que não era usada para alimentação de animais”, refere Vanessa, acrescentando que “existia uma atafona [espécie de moinho] nas proximidades”, o que pode querer dizer que o cereal se destinava a ser transformado em farinha.

Outra hipótese que a pesquisa mais profunda contrariou é relativa a umas panelas encontradas na cozinha. Inicialmente pensava-se que eram africanas, mas agora crê-se que tinham origem brasileira. E que se vendiam no Bairro Alto. “Estarem à venda significa que havia procura, mas não sabemos porquê nem para quê”, diz Vanessa Filipe.

Já o calhandro cheio, com dejectos anteriores a 1 de Novembro, mostra que os da casa aguardavam pela passagem do calhandreiro para os livrar da imundície. Na Lisboa sem retretes nem saneamento público, os excrementos eram levados, geralmente por escravos, para a Praia do Corpo Santo, ali ao Cais do Sodré. Naquele dia, não houve tempo.