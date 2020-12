Artesanato com as mãos na massa

Reportagem

Tectos trabalhados, abat-jours, tapetes, jarras, vasos, difusores, tudo feito à mão. Uma herança secular que ganha novas formas com uma geração de artesãos que reinterpreta o território nacional. Às matérias-primas junta técnica e tempo e, assim, surgem peças de design utilitárias que estão por toda a casa. A pandemia concentrou as atenções na terra, no local, na proximidade, é uma oportunidade de se afirmarem. Está nas suas mãos.