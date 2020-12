Os rostos do "v-day". As imagens que mostram o primeiro dia da vacinação contra a covid-19

O Reino Unido começou esta terça-feira a maior campanha de vacinação de sempre no país. As vacinas da Pfizer contra a covid-19 foram aplicadas em várias cidades, desde Inglaterra até ao País e Gales.

No dia em que o Reino Unido inicia o seu programa de vacinação, Margaret Keenan foi vacinada no Hospital da Universidade de Coventry, no centro de Inglaterra, às 06h31 — exactamente uma semana antes de completar 91 anos. Autoridades britânicas pedem paciência à população e dizem que programa de imunização será uma “maratona, não um sprint”.

Mas aquela que é a maior campanha de sempre de vacinação naquele país também decorreu em várias outras cidades de Inglaterra, Escócia e País Gales. Para o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, este é um "momento histórico", tendo-se referido à data como o "Dia V" [uma referência ao Dia da Vitória da II Guerra Mundial]. Segundo o ministro, é esperado que até ao Natal estejam vacinadas 4 milhões de pessoas.

A autorização para que a mesma vacina seja utilizada na Europa deve acontecer já no final de Dezembro, sendo que Portugal receberá as primeiras doses em Janeiro.

