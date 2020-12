Ineos confirma troca de Portugal por França para construir Grenadier 4X4

A Ineos Automotive, controlada por um dos homens mais ricos do Reino Unido, Sir Jim Ratcliffe confirmou nesta terça-feira que adquiriu uma fábrica em França, trocando assim os planos que passavam por Portugal e País de Gales para fabricar um novo veículo todo-o-terreno Grenadier 4X4, pensado como rival do Defender, do grupo Jaguar Land Rover.

A empresa tinha pensado em produzir parte do veículo (os chassis e a carroçaria) em Estarreja, com a assemblagem final no País de Gales. Mas em Julho comunicou àquela autarquia do distrito de Aveiro que estava a repensar a sua estratégia devido à pandemia e que, nesse quadro, desistia do projecto de uma fábrica naquele concelho.

Falava-se num investimento de 300 milhões de euros, com a criação de 600 postos de trabalho. Porém, “a crise no sector automóvel levou a Ineos Automotive a repensar o investimento, considerando uma nova realidade: a diminuição da produção regular dos fabricantes de automóveis na Europa, forçada pela previsão de redução das vendas no sector automóvel na ordem dos 20% a 30% para os próximos anos”, segundo divulgou a Câmara de Estarreja, a 4 de Julho. “Esta decisão constitui um duro golpe para o município. A covid-19, neste caso, foi-nos fatal.”

A Ineos vai transferir a construção do Grenadier para França, depois de ter comprado uma antiga unidade da Daimler, em Hambach (na região de Lorena, nordeste da França). Também cai assim por terra a construção de uma unidade no País de Gales, que tinha estado nos planos com Portugal, segundo disse a empresa nesta terça-feira.

“Hambach apresentou-se uma oportunidade única que simplesmente não podíamos ignorar: comprar uma fábrica moderna com uma equipa de trabalho de classe mundial”, explica Ratcliffe num comunicado citado pela Reuters e publicado pela empresa.

“Hambach é a instalação ideal para o fabrico do Grenadier. Uma das unidades de produção automóvel mais modernas da Europa, alberga uma força de trabalho com elevada experiência no sector, conta com um excelente registo histórico entre as fábricas da Mercedes-Benz no que diz respeito à qualidade da produção, e, recentemente, beneficiou de avultados investimentos para permitir a produção de veículos de maiores dimensões”, lê-se no comunicado.

O Grenadier 4X4 entrará em produção no próximo ano, e chegará ao mercado em 2022. O acordo agora selado garante ainda a produção do eléctrico Smart EQ fortwo bem como alguns componentes para a Mercedes nas mesmas instalações. No total, trabalharão ali 1300 pessoas.

A opção por Hambach, a dez quilómetros da Alemanha, fica a dever-se à proximidade com a fronteira, com a cadeia de abastecimento e com os mercados alvo, explica a Ineos. A cidade de Estugarda fica a apenas 200 quilómetros de distância.

O Grenadier 4X4 será equipado com um motor da BMW, outro fabricante alemão. A aquisição da fábrica “é o maior marco no desenvolvimento do Grenadier. A par do exaustivo programa de testes aos nossos protótipos, podemos agora preparar Hambach para a construção do nosso 4X4 a partir da parte final do próximo ano”, comenta o CEO da Ineos Automotive, Dirk Heilmann, no comunicado divulgado no site da empresa.

Jim Ratcliffe é um “entusiasta de automóveis e um aventureiro experiente”, segundo as suas próprias palavras. Em 2017, considerou que há “uma lacuna no mercado para um veículo 4X4 despojado, utilitário e preparado para trabalho árduo, concebido para cumprir com fiabilidade as tarefas quotidianas dos tempos modernos”. Nasceu aí a Ineos Automotive Limited.

O grupo Ineos, fundado por Ratcliffe em 1998, começou na indústria petroquímica que, em 22 anos de vida, se expandiu a outras áreas, incluindo o desporto e o ramo automóvel. Ratcliffe é dono de uma equipa de ciclismo de topo, de dois clubes de futebol (um na Suíça e outro em França) e tem uma parceria com a Mercedes na Fórmula 1.

O grupo emprega 22 mil pessoas em 34 empresas, tem 183 fábricas em 26 países, e teve um volme de negócios de 50 mil milhões de euros em 2019.