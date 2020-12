Árbitro terá chamado “negro” a treinador. Jogo da Liga dos Campeões foi interrompido

O jogo entre o Paris Saint-Germain e o Basaksehir de Istambul, a contar para a Liga dos Campeões, foi interrompido durante a primeira parte após o treinador adjunto da equipa turca ter acusado o quarto árbitro de se ter referido a ele como “negro” para o identificar junto do árbitro principal.

Corria o minuto 12 e uma falta mais dura de um jogador da equipa turca provocou protestos. No banco do Basaksehir ouviram-se algumas vozes. O árbitro principal, sob indicação do quarto árbitro, dirigiu-se ao banco turco e expulsou Pierre Webó, treinador adjunto. Logo após a expulsão, o técnico de Istambul acusou o juiz de lhe ter chamado “negro”, para o identificar junto do árbitro principal.

O facto de o estádio estar sem público facilitou a percepção do diálogo entre os vários intervenientes. Demba Ba, jogador dos turcos, questionou as palavras do quarto árbitro: “Quando é um homem branco, diz apenas que é ‘aquele homem’. Então, por que é que quanto é um jogador negro tem de dizer ‘este negro'?”

Junto do delegado da UEFA que desceu ao relvado para apurar a situação, o árbitro romeno Sebastian Coltescu procurou justificar-se, aparentando admitir ao responsável que proferiu as palavras que causaram indignação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A partir deste momento, o jogo foi interrompido, com jogadores de ambas as equipas a tentar apurar o que se tinha passado. Neymar e Mbappé, estrelas dos franceses, apoiaram a atitude do adversário, pedindo ao árbitro que a partida fosse interrompida. “Voltarmos a jogar? Só se ele já não estiver aqui”, ouviu-se no fundo.

Os jogadores de ambas as equipas rumaram ao balneário por indicação do árbitro principal, esperando agora saber-se se o jogo relativo ao grupo H. Em caso de vitória, os franceses confirmam a passagem aos “oitavos” da competição, enquanto os turcos têm como garantida a eliminação das provas europeias na presente temporada.